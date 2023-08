〇とことん着回し!ちょいカジセットアップ

ツイル(綾織)素材で肌触りさらっとしたドライタッチの表地。きちんと感と機能性はそのままに、ビジネスだけでなく、デイリーでの着回しも楽しめる。合わせるトップス次第でカジュアルにもレディな雰囲気にも着こなせる魅力満載のワイドパンツです。

〇動きやすくて美脚見え

センタープレスできちんとした雰囲気を残しつつ、まっすぐ落ちるストレートなシルエットが脚長効果・細見せを叶えます。ウエスト後ろゴムで動きやすくてラクなのも嬉しい。

〇AOKIの楽ケアパンツ

自宅の洗濯機で洗えていつでも清潔をキープ。防しわ性のある素材で長時間着用してもしわになりにくく、洗濯後のお手入れも簡単。2wayストレッチ素材で全方向に伸縮性があり着心地もバツグン。

------------------------------------

▼コーディネート

ノーカラージャケットと合わせてボックスシルエットがおすすめ。バンドカラーシャツも◎。

▼仕様

裏地あり、ポケットあり、ウエスト後ろゴム

▼生地の厚さ

普通

▼機能

〇 洗える(洗濯機洗浄可)

〇 2wayストレッチで着心地がいい

〇 防しわ(着用時や洗濯後にしわになりにくい)

サイズ11ウエスト75ヒップ(タック込)106.5股上32渡り幅34.9裾幅26.2股下68.5

カラー···ホワイト

季節感···春、夏

通年着用可能だと思います!!

セットアップ3点で購入したのですが、あまり着こなすことができなかったためてばなすことにしました!

3回くらいしか着てないので状態はよいです!

同じセットアップのジャケット、スカートも出品!!

おまとめ割もできますのでぜひご利用ください☺︎

♯スーツパンツ

♯パンツキレイ目

♯Oggi掲載パンツ

♯スーツパンツ11号

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アオキ 商品の状態 新品、未使用

