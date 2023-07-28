経典 ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28Plus 1.672-581.0 掃除機

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28Plus 1.672-581.0

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28Plus 1.672-581.0



【新品未使用 未開封】dyson SV10 FF2

#KARCHER

掃除機 コードレス サイクロン 25000pa ハイパワー 400W 最大45分



工進 SJC-1820 WHITE

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機

MC-PBH6A-AH パナソニック 紙パック式掃除機 クリーナー

JTK28

EC-LX600

ー仕様ー

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電源 AC100V

ダイソン cy29 v4

50 / 60 Hz 共用

ケルヒャーKARCHER モバイルマルチクリーナーマルチクリーナー OC 3

消費電力 1,250 W

HITACHI 日立 アプライアンス 掃除機 クリーナー PV-BFH500

常用吐出水量 310 リットル / 時間

新品未開封Tineco（ティネコ） Floor One S5 Combo

最大吐出水量 360 リットル / 時間

ダイソンV6

給水温度 MAX 40°C

ルンバ E5 新品未使用

給水ホース内径 15 mm ※2

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長さ×幅×高さ 402 × 233 × 310 mm

アイロボット ブラーバ iRobot Braava 390j 動作品中古

本体質量 4.6 kg

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定格使用時間 最大1時間

iRobotルンバe5

一回使用したのみで、若干の汚れはありますが綺麗な品かと思います。

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付属品は写真の物が全てとなり、全て揃っていると思います。

商品の情報 ブランド ケルヒャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28Plus 1.672-581.0#KARCHERケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28 ー仕様ー電源 AC100V50 / 60 Hz 共用消費電力 1,250 W常用吐出水量 310 リットル / 時間最大吐出水量 360 リットル / 時間給水温度 MAX 40°C給水ホース内径 15 mm ※2長さ×幅×高さ 402 × 233 × 310 mm本体質量 4.6 kg定格使用時間 最大1時間一回使用したのみで、若干の汚れはありますが綺麗な品かと思います。付属品は写真の物が全てとなり、全て揃っていると思います。

商品の情報 ブランド ケルヒャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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