HOYA crystal glass tumblrcollection 最高級 ハンドカット ロックグラス

モダンな カットと 上から 見れば

万華鏡の ような 深いスリットカットが

素敵な 激レア 希少 グラスです。

画像に 写らない 程度の 気泡跡が あります。

サイズ

約 高さ9.1cmx口径8cm

重さ 319g

オマケ グラス

HOYA crystal glass tumblrcollection 最高級 ハンドカット ロックグラスの

訳あり品です。

サイズ

約 高さ8.8cmx口径8.2cm

重さ 359g

オマケには、画像に 写らない程の

小さなアタリが あります。

6客組 セットの バラ売りなので 箱は、付きません。

HOYAは、クリスタル事業から 2009年に 撤退しています。

従って 現存する グラスは、とても 貴重なものですが、未使用でも 長期間保管

されており、新品とは 異なります。

状態が 良い場合でも 微細な キズや

汚れなどは ある物と お考えください。

自宅保管品ですので 完品を お求めの方は 御遠慮下さい。

即 購入可能です。

価格交渉は、御遠慮下さい。

同時 購入の 場合 2点目から

1点につき 700円 割引します。

複数購入する 場合 購入前に コメント 下さい。

#ハンドカット

バカラ

#クリスタル

#ショットグラス

ストレートグラス

#ダブルグラス

#切子

#カットグラス

#モーゼル

#ロックグラス

#焼酎

#梅酒

江戸切子

薩摩切子

商品の情報 ブランド カガミクリスタル 商品の状態 未使用に近い

HOYA crystal glass tumblrcollection 最高級 ハンドカット ロックグラスモダンな カットと 上から 見れば万華鏡の ような 深いスリットカットが素敵な 激レア 希少 グラスです。画像に 写らない 程度の 気泡跡が あります。サイズ約 高さ9.1cmx口径8cm重さ 319gオマケ グラスHOYA crystal glass tumblrcollection 最高級 ハンドカット ロックグラスの 訳あり品です。サイズ約 高さ8.8cmx口径8.2cm重さ 359gオマケには、画像に 写らない程の 小さなアタリが あります。6客組 セットの バラ売りなので 箱は、付きません。HOYAは、クリスタル事業から 2009年に 撤退しています。従って 現存する グラスは、とても 貴重なものですが、未使用でも 長期間保管されており、新品とは 異なります。状態が 良い場合でも 微細な キズや 汚れなどは ある物と お考えください。自宅保管品ですので 完品を お求めの方は 御遠慮下さい。即 購入可能です。価格交渉は、御遠慮下さい。同時 購入の 場合 2点目から 1点につき 700円 割引します。複数購入する 場合 購入前に コメント 下さい。#ハンドカットバカラ#クリスタル#ショットグラスストレートグラス#ダブルグラス#切子#カットグラス#モーゼル#ロックグラス#焼酎#梅酒江戸切子薩摩切子

