上品 EENOUR スポットクーラーQN750 超省電力 エアコン

ご覧頂きましてありがとうこざいます。

因幡 2分3分ペアコイル ２巻

送料込みのため、お値下げはご遠慮ください。

HITACHI 白くまくん A RAS-A22F(W)

また、悪質な転売ヤー対策のため個別のお値下げはしません。

Panasonic パナソニック CU-284CF (室外機)

※オファーに答えても購入されない失礼な方が多いです。よって値下げやオファーした時点で言葉が理解できないものとして永久にブロックします。

タンスのゲン スポットクーラー QL01

※評価が5以下の方はトラブル防止のため、コメントを下さい。

エアコン ダイキン 前面グリル

※即購入OKです。

トヨトミ スポット冷暖房エアコン TAD-22MW 高年式 d0080



コロナウィンドエアコン/CW-1621 /2021年製 ワンシーズンのみ使用

EENOUR スポットクーラーQN750です。

1003 三菱【MSZ-E2218-W】2018年製 6畳 ルームエアコン 中古

デュアル換気システム採用で冷房能力がパワフルになりました。

窓用エアコン CORONA CW-1618(WS)

スポットクーラーですがテントなど狭い空間でしたら十分冷やせます。

ダイキン 2020年製エアコン F56XTCXP-W 内部クリーニング済 超美品

コンプレッサーは国産Panasonic製で何といっても消費電力たった210Wで冷房能力850Wが魅力です。

2021年製 美品★三菱 MITSUBISHI 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621

最新のecoflowのWAVE2が消費電力550W、冷房能力1500Wですから、それよりも効率が良いです。

CW-F1617

キャンプや車中泊等に大活躍すると思います。

daa様専用 ユアサ スポット エアコン クーラー 移動式エアコン 2021

本体には特に目立つキズや汚れもなく、動作に問題ありません。ただし、ダクト内には汚れがあります。

EENOUR スポットクーラーQN750 超省電力

説明書は無くしてしまいましたが、操作は簡単です。電源はタッチ式で、長押しすると電源が入ります。

1031 コロナ【CSH-N2221R】2021年製 6畳 ルームエアコン 中古

煙草も吸わないので匂いなどもないです。

【中古】M△富士通 エアコン 4.0kw AS-Z40J2 (32378)

一夏、使用しました。

大掃除にて最終値下げ！ CORONA ルームエアコン CW-1621

部屋に窓用のクーラーを設置しましたので不要になりました。必要な方、どうぞよろしくお願いします。

レオンポケット 3

即購入OKですが、トラブル防止のため、評価の低い方の購入はキャンセルいたします。

【セット販売】CORONA CSH-N2220R 2021年 6畳 エアコン

どうぞよろしくお願いします。

NAKATOMI MAC-20（移動式エアコン 便利なキャスター付き）



EENOUR スポットクーラー 0.85Kw QN750 ポータブルエアコン

EENOUR QN750

i▽【美品】パナソニック CS-223CFR-W 2013年 エアコン 6畳用

セット内容：

値下げ‼️山善 スポットクーラー 移動式クーラー

1ｘポータブルエアコン本体

ハイセンス2021年モデル10畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

1ｘドレンホース

ケイト様専用☆【窓用エアコン】CORONA CW-FA1618(WS)

2ｘ排気(送風兼用)ダクト(長26~100cm/内径9cm)

コイズミ ルームエアコン 2020年製 KAW-1602

1ｘAC-DC電源コード(長270cm、AC100V~220V用、アダプター含み)

愛知岐阜/送料無料★22年製 ダイキン 主に10畳用 F28ZTES 2.8kW

1ｘDC電源コード(長220cm、24V用)

スポットクーラー 冷風機 BIANCO ビアンコ 2021年製



2263 DAIKIN ダイキン KRC37-2 業務 エアコン リモコン

【商品仕様一覧】

スポットクーラー 外使用OK

電源：AC100V~220V、DC24V

146Y 早い者勝ち ポータブルクーラー エアコン 訳あり大値引き 動作確認済み

消費電力：210W、定格電流：DC 10A

スポットエアコン クーラー キャスター移動式 MAXZEN JCF-MX601

冷却方式：コンプレッサー式

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13

コンプレッサータイプ：2気筒、4.6cc排気量

ダイキンエアコン

冷房能力：0.85kW

コンパクトクーラー YEC-LDO3C

冷媒(封入量)：R134a(140±2g)

マイベルペット フロン R-32 3.7kg

動作モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)

室外機のみFUJITSU ノクリアAO-X40G2

動作システム：デュアル換気システム

Haier ハイアール ウィンドウエアコン JA-18U 窓用エアコン

動作温度：10~55℃ 保管温度：-40~70℃ サイズ：75ｘ34.5ｘ38cm（縦ｘ横ｘ高さ）、重量：10kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きましてありがとうこざいます。送料込みのため、お値下げはご遠慮ください。また、悪質な転売ヤー対策のため個別のお値下げはしません。※オファーに答えても購入されない失礼な方が多いです。よって値下げやオファーした時点で言葉が理解できないものとして永久にブロックします。※評価が5以下の方はトラブル防止のため、コメントを下さい。※即購入OKです。EENOUR スポットクーラーQN750です。デュアル換気システム採用で冷房能力がパワフルになりました。スポットクーラーですがテントなど狭い空間でしたら十分冷やせます。コンプレッサーは国産Panasonic製で何といっても消費電力たった210Wで冷房能力850Wが魅力です。最新のecoflowのWAVE2が消費電力550W、冷房能力1500Wですから、それよりも効率が良いです。キャンプや車中泊等に大活躍すると思います。本体には特に目立つキズや汚れもなく、動作に問題ありません。ただし、ダクト内には汚れがあります。説明書は無くしてしまいましたが、操作は簡単です。電源はタッチ式で、長押しすると電源が入ります。煙草も吸わないので匂いなどもないです。一夏、使用しました。部屋に窓用のクーラーを設置しましたので不要になりました。必要な方、どうぞよろしくお願いします。即購入OKですが、トラブル防止のため、評価の低い方の購入はキャンセルいたします。どうぞよろしくお願いします。EENOUR QN750セット内容：1ｘポータブルエアコン本体1ｘドレンホース2ｘ排気(送風兼用)ダクト(長26~100cm/内径9cm)1ｘAC-DC電源コード(長270cm、AC100V~220V用、アダプター含み)1ｘDC電源コード(長220cm、24V用)【商品仕様一覧】電源：AC100V~220V、DC24V消費電力：210W、定格電流：DC 10A冷却方式：コンプレッサー式コンプレッサータイプ：2気筒、4.6cc排気量冷房能力：0.85kW冷媒(封入量)：R134a(140±2g)動作モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)動作システム：デュアル換気システム動作温度：10~55℃ 保管温度：-40~70℃ サイズ：75ｘ34.5ｘ38cm（縦ｘ横ｘ高さ）、重量：10kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】窓用エアコン 2021年製 KAW-1612 KOIZUMI【2台まとめ売り】SHARP エアコン 10畳 プラズマクラスター【SHARP】ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー愛知岐阜/送料無料★三菱 2.5ｋＷエアコン霧ヶ峰 MSZ-EM25E3 スマホエアコン配管溶接工具、ボンベはなし。コロナ CORONA ウインドエアコン CW-1615 窓用エアコン冷風機 冷風扇 1台４役 強力送風 自動首振り 3段階風量 冷風モード搭載