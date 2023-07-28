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上品 EENOUR スポットクーラーQN750 超省電力 エアコン

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ご覧頂きましてありがとうこざいます。
因幡　2分3分ペアコイル　２巻
送料込みのため、お値下げはご遠慮ください。
HITACHI 白くまくん A RAS-A22F(W)
また、悪質な転売ヤー対策のため個別のお値下げはしません。
Panasonic パナソニック　CU-284CF (室外機)
※オファーに答えても購入されない失礼な方が多いです。よって値下げやオファーした時点で言葉が理解できないものとして永久にブロックします。
タンスのゲン スポットクーラー QL01
※評価が5以下の方はトラブル防止のため、コメントを下さい。
エアコン　ダイキン　前面グリル
※即購入OKです。
トヨトミ スポット冷暖房エアコン TAD-22MW 高年式 d0080

コロナウィンドエアコン/CW-1621 /2021年製 ワンシーズンのみ使用
EENOUR スポットクーラーQN750です。
1003 三菱【MSZ-E2218-W】2018年製　6畳 ルームエアコン　中古
デュアル換気システム採用で冷房能力がパワフルになりました。
窓用エアコン　CORONA CW-1618(WS)
スポットクーラーですがテントなど狭い空間でしたら十分冷やせます。
ダイキン 2020年製エアコン F56XTCXP-W 内部クリーニング済 超美品
コンプレッサーは国産Panasonic製で何といっても消費電力たった210Wで冷房能力850Wが魅力です。
2021年製 美品★三菱 MITSUBISHI　霧ヶ峰　MSZ-ZW5621
最新のecoflowのWAVE2が消費電力550W、冷房能力1500Wですから、それよりも効率が良いです。
CW-F1617
キャンプや車中泊等に大活躍すると思います。
daa様専用　ユアサ　スポット エアコン クーラー 移動式エアコン　2021
本体には特に目立つキズや汚れもなく、動作に問題ありません。ただし、ダクト内には汚れがあります。
EENOUR スポットクーラーQN750 超省電力
説明書は無くしてしまいましたが、操作は簡単です。電源はタッチ式で、長押しすると電源が入ります。
1031 コロナ【CSH-N2221R】2021年製　6畳　ルームエアコン　中古
煙草も吸わないので匂いなどもないです。
【中古】M△富士通 エアコン 4.0kw AS-Z40J2 (32378)
一夏、使用しました。
大掃除にて最終値下げ！　CORONA ルームエアコン CW-1621
部屋に窓用のクーラーを設置しましたので不要になりました。必要な方、どうぞよろしくお願いします。
レオンポケット 3
即購入OKですが、トラブル防止のため、評価の低い方の購入はキャンセルいたします。
【セット販売】CORONA CSH-N2220R 2021年 6畳 エアコン
どうぞよろしくお願いします。
NAKATOMI MAC-20（移動式エアコン 便利なキャスター付き）

EENOUR スポットクーラー 0.85Kw QN750 ポータブルエアコン
EENOUR QN750
i▽【美品】パナソニック CS-223CFR-W 2013年 エアコン 6畳用
セット内容：
値下げ‼️山善 スポットクーラー 移動式クーラー
1ｘポータブルエアコン本体
ハイセンス2021年モデル10畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
1ｘドレンホース
ケイト様専用☆【窓用エアコン】CORONA CW-FA1618(WS)
2ｘ排気(送風兼用)ダクト(長26~100cm/内径9cm)
コイズミ　ルームエアコン　2020年製　KAW-1602
1ｘAC-DC電源コード(長270cm、AC100V~220V用、アダプター含み)
愛知岐阜/送料無料★22年製 ダイキン 主に10畳用　F28ZTES　2.8kW
1ｘDC電源コード(長220cm、24V用)
スポットクーラー　冷風機　BIANCO　ビアンコ 2021年製

2263 DAIKIN　ダイキン　KRC37-2 業務　エアコン　リモコン
【商品仕様一覧】
スポットクーラー　外使用OK
電源：AC100V~220V、DC24V
146Y 早い者勝ち ポータブルクーラー エアコン 訳あり大値引き 動作確認済み
消費電力：210W、定格電流：DC 10A
スポットエアコン クーラー キャスター移動式 MAXZEN JCF-MX601
冷却方式：コンプレッサー式
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13
コンプレッサータイプ：2気筒、4.6cc排気量
ダイキンエアコン
冷房能力：0.85kW
コンパクトクーラー　YEC-LDO3C
冷媒(封入量)：R134a(140±2g)
マイベルペット　フロン　R-32 3.7kg
動作モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)
室外機のみFUJITSU ノクリアAO-X40G2
動作システム：デュアル換気システム
Haier ハイアール ウィンドウエアコン JA-18U 窓用エアコン
動作温度：10~55℃ 保管温度：-40~70℃ サイズ：75ｘ34.5ｘ38cm（縦ｘ横ｘ高さ）、重量：10kg

【美品】窓用エアコン 2021年製 KAW-1612 KOIZUMI

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【2台まとめ売り】SHARP エアコン 10畳 プラズマクラスター【SHARP】

ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー

愛知岐阜/送料無料★三菱　2.5ｋＷエアコン霧ヶ峰　MSZ-EM25E3　スマホ

エアコン配管溶接工具、ボンベはなし。

コロナ CORONA ウインドエアコン CW-1615 窓用エアコン

冷風機 冷風扇 1台４役 強力送風 自動首振り 3段階風量 冷風モード搭載
ご覧頂きましてありがとうこざいます。送料込みのため、お値下げはご遠慮ください。また、悪質な転売ヤー対策のため個別のお値下げはしません。※オファーに答えても購入されない失礼な方が多いです。よって値下げやオファーした時点で言葉が理解できないものとして永久にブロックします。※評価が5以下の方はトラブル防止のため、コメントを下さい。※即購入OKです。EENOUR スポットクーラーQN750です。デュアル換気システム採用で冷房能力がパワフルになりました。スポットクーラーですがテントなど狭い空間でしたら十分冷やせます。コンプレッサーは国産Panasonic製で何といっても消費電力たった210Wで冷房能力850Wが魅力です。最新のecoflowのWAVE2が消費電力550W、冷房能力1500Wですから、それよりも効率が良いです。キャンプや車中泊等に大活躍すると思います。本体には特に目立つキズや汚れもなく、動作に問題ありません。ただし、ダクト内には汚れがあります。説明書は無くしてしまいましたが、操作は簡単です。電源はタッチ式で、長押しすると電源が入ります。煙草も吸わないので匂いなどもないです。一夏、使用しました。部屋に窓用のクーラーを設置しましたので不要になりました。必要な方、どうぞよろしくお願いします。即購入OKですが、トラブル防止のため、評価の低い方の購入はキャンセルいたします。どうぞよろしくお願いします。EENOUR QN750セット内容：1ｘポータブルエアコン本体1ｘドレンホース2ｘ排気(送風兼用)ダクト(長26~100cm/内径9cm)1ｘAC-DC電源コード(長270cm、AC100V~220V用、アダプター含み)1ｘDC電源コード(長220cm、24V用)【商品仕様一覧】電源：AC100V~220V、DC24V消費電力：210W、定格電流：DC 10A冷却方式：コンプレッサー式コンプレッサータイプ：2気筒、4.6cc排気量冷房能力：0.85kW冷媒(封入量)：R134a(140±2g)動作モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)動作システム：デュアル換気システム動作温度：10~55℃ 保管温度：-40~70℃ サイズ：75ｘ34.5ｘ38cm（縦ｘ横ｘ高さ）、重量：10kg

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上品 EENOUR スポットクーラーQN750 超省電力 エアコン

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¥68,800 ¥37,152

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