★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★

Supreme German Camo Camp Cap

シュプリーム ジャーマンカモ キャンプキャップ

ジャーマンカモ柄のヴィンテージキャンプキャップにならます。

このキャップは初期の紙タグのモデルになりますが、紙タグが欠損しています。

シュプリームのヴィンテージキャップがお好きな方、またこのデザイン、カラーを気に入っていただけた方にお買い上げいただければと思います。

カラー:Brown / ブラウン

シーズン:2001

生産国:アメリカ

生産から20年ほど経過していますので、完璧な商品をお求めな方は購入をお控えください。

出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

ヴィンテージ ビンテージ デッドストック

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

