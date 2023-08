⭐︎極美品 MAURO GOVERNA マウロゴヴェルナ マウロゴベルナ ブラウン トリヨンレザー ゴールド金具 ショルダー ハンドバッグ トート

◎1985年に創業したイタリア・パルマのバッグメーカー。熟練した職人の手によって丁寧に作り上げられるバッグは、素材や縫製の良さもさることながら、洗練された独自のフォルムと使い勝手の良さが融合した秀逸なデザインが最大の魅力です。

◎随所に上質感が漂う、イタリアンブランドならではのデザイン性の高さを堪能できるバッグです。

⭐︎ブランド

MAURO GOVERNA/マウロゴヴェルナ

⭐︎サイズ

高さ23cm

横幅30cm

マチ12cm

ハンドル25cm

A4収納可能

⭐︎状態

多少のスレや金具部分少々の小傷などはございますが、大きな汚れや傷はないのでまだまだお使い頂けます♪

⭐︎カラー

ブラウン

⭐︎生産国

Made in Italy

⭐︎素材

トリヨンレザー

ゴールド金具

⭐︎購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

⭐︎配送

丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

0608

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

