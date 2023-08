【NINTENDO DS lite ノーブルピンク】

・外箱(説明書あり)

・本体

・ACアダプタ

・タッチペン×2

【ソフト】

・ポケットモンスター ダイヤモンド

・ポケットモンスター プラチナ

・ポケットモンスター ハートゴールド

・ポケットモンスター ブラック

・クロノトリガー

・トモダチコレクション

・クレヨンしんちゃん

⭐︎ソフトケースお付けします⭐︎

(ソフトが6枚入ります)

※ バラ売り不可

※DS本体は多少の汚れ等ございます。(写真をご参照下さい)

※神経質な方、完美品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。

※中古品であることをご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。

※本体上下液晶ともに保護フィルムを貼って使用していたのでそのままにしてあります。

※全てのソフトで動作確認済みです。

※クレヨンしんちゃんのみケースがないのでソフトのみになります。

※ハートゴールドのポケウォーカーは電池が切れている為、動作確認はしておりません。

お気軽にコメントお願いします(^-^)

商品の情報 ブランド ニンテンドーDS 商品の状態 やや傷や汚れあり

