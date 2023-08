【福袋セール】 サウンドリンク （ほぼ新品）BOSE SoundLink II Revolve スピーカー

☆ご覧くださりありがとうございます!

☆ご覧くださりありがとうございます!☆メルカリ便にて匿名配送対応品!☆即購入大歓迎です ٩( ᐛ )و衝動買いしましたが、類似のものがあるため箱から出し一度充電しただけのほぼ新品です。昨年の9月に購入したのち、すぐに箱に入れて、クローゼット内で大切に保管しておりました。断捨離のため出品いたします。発送の際には、個人情報がのってしまってるので購入時の納品書はお送りすることができませんこと、御了承ください。付属品:購入時のまま全て揃っています。商品の詳細な説明もホームページにて確認できますので、ご活用くださ い。ほぼ新品とはいえ、中古品ということをご理解いただいたうえでのご検討をお願い致します。BOSE サウンドリンク リボルブ スピーカーSoundLink Revolve II Bluetooth® speakerサイズ:15.2 (H) x 8.2 (W) x 8.2 (D) cm (0.66 kg) バッテリー持続時間::通常の音量で最大13時間・スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まずコンセント(AC電源)に接続してください・ボタンパッドの電源ボタンを押します・モバイル機器をペアリングします〇驚きのパワーを、驚きのサイズでサイズからは想像できないパフォーマンス。コンパクトなボディにテクノロジーが満載です。効率の高いトランスデューサー、デュアルパッシブラジエーター、無指向性音響デフレクターによる臨場感あふれるサウンドで、ライフスタイルをより進化させよう。〇雨に濡れても大丈夫少しくらいの雨なら気にならない。それはスピーカーも同じです。SoundLink RevolveIIは防塵・防滴仕様なので、プールサイドやキッチンでも、気にせず使用できます。

