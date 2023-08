27777→25555 値下げしました!

ニューバランス993ブラックの出品です。

アッパーの汚れ、ソールの減りも少ないため比較的良い状態かと思います。

またサイズは24.5ですが、割とゆとりがあります。(当方普段は24.5〜25.0を着用しております)

【詳細】

●ブランド:New Balance

●モデル名:WR993BK

●ワイズ:D

●サイズ:24.5cm(US7.5)

●カラー:ブラック

●MADE IN USA

リユース品である事をご理解の上ご購入ください。

また状態は写真をご覧いただければと思いますが、写真の追加などあればお気軽にお声掛けください。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

