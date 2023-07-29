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商品の説明
k18マベパールリング
ち様専用 ティファニー ヴィンテージ ダイアゴナル リング
Gucci ジェムストーンアイコンリング 16号(12号)
●素材 k18
カルティエ マイヨンパンテール ダイヤ 7号 リング イエローゴールド 指輪
●重さ 5.55g
L新品 メゾン マルジェラ MM6 ブランドロゴ リング 指輪 アクセサリー
●サイズ 15.5～16号
infini 無限 1+1 シルバーリング
●マベパール 直径約14㎜×高さ10㎜
★HERMES★ シェーヌダンクル アンシェネ リング 750PG
【本珊瑚】 赤珊瑚 ダイヤモンド リング pt900 11号 アンティーク
地金に少し小キズが御座います。
【未使用に近い】ショーメ ビーマイラブリング K18YG 15号
マベパールは照り良く美しいです。
指輪 リング Ｋ１８WG
美品♡ココシュニック COCOSHNIK レースリング 8号
画像をご確認の上、ご検討下さいませ。
(E5-79) K18WGリング 指輪 K18ホワイトゴールド
K5 0.3ctペアシェプチャーム風リング 044
nawakure
【☆うるうるの輝き☆】K18PG ローズカット ダイヤモンド 指輪 リング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
販売証明書、箱付き ヴィヴィアン・ウエストウッド リング 月 星
ノジェス美品 ピンキーリング3号
Tiffany ルシダ⭐︎Dカラー VVS2 0.41ct ダイヤモンド リング⭐︎
指輪 ダイヤモンド
指輪 ダイヤモンド プラチナ リング 婚約 結婚 ブライダル
★Pt 天然イエローダイヤモンド リング 0.60ct★
18kダイヤモンドリング
accessories mau 平打ちリング
ダイヤモンド プラチナ 指輪 鑑定書付き 計1.143ct 13号
k18マベパールリング●素材 k18●重さ 5.55g●サイズ 15.5～16号●マベパール 直径約14㎜×高さ10㎜地金に少し小キズが御座います。マベパールは照り良く美しいです。画像をご確認の上、ご検討下さいませ。 nawakure
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ファッションの k18 マベパール リング 5.55g リング
375
30分钟前
ファッションの k18 マベパール リング 5.55g リング
¥
49,300
¥
27,115
(税込) 送料込み
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k18 マベパール リング 5.55g
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cafd5a957f253
982
本人確認済
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コメント (7)
ファッションの k18 マベパール リング 5.55g リング
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