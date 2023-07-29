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ファッションの k18 マベパール リング　5.55g リング

商品の説明

k18マベパールリング
ち様専用 ティファニー ヴィンテージ ダイアゴナル リング

Gucci ジェムストーンアイコンリング 16号(12号)
●素材　k18
カルティエ マイヨンパンテール ダイヤ 7号 リング イエローゴールド　指輪
●重さ　5.55g
L新品 メゾン マルジェラ MM6 ブランドロゴ リング 指輪 アクセサリー
●サイズ　15.5～16号
infini 無限　1+1 シルバーリング
●マベパール　直径約14㎜×高さ10㎜
★HERMES★ シェーヌダンクル アンシェネ リング 750PG

【本珊瑚】 赤珊瑚　ダイヤモンド　リング　pt900　11号　アンティーク
地金に少し小キズが御座います。
【未使用に近い】ショーメ　ビーマイラブリング　K18YG 15号
マベパールは照り良く美しいです。
指輪　リング　Ｋ１８WG

美品♡ココシュニック COCOSHNIK レースリング 8号
画像をご確認の上、ご検討下さいませ。
(E5-79) K18WGリング 指輪 K18ホワイトゴールド

K5　0.3ctペアシェプチャーム風リング 044
　　　　nawakure

【☆うるうるの輝き☆】K18PG ローズカット　ダイヤモンド　指輪　リング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

販売証明書、箱付き ヴィヴィアン・ウエストウッド リング 月 星

ノジェス美品　ピンキーリング3号

Tiffany ルシダ⭐︎Dカラー VVS2 0.41ct ダイヤモンド リング⭐︎

指輪　ダイヤモンド

指輪 ダイヤモンド プラチナ リング 婚約 結婚 ブライダル

★Pt 天然イエローダイヤモンド　リング　0.60ct★

18kダイヤモンドリング

accessories mau 平打ちリング

ダイヤモンド　プラチナ　指輪　鑑定書付き　計1.143ct 13号
k18マベパールリング●素材　k18●重さ　5.55g●サイズ　15.5～16号●マベパール　直径約14㎜×高さ10㎜地金に少し小キズが御座います。マベパールは照り良く美しいです。画像をご確認の上、ご検討下さいませ。　　　　nawakure

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商品の状態目立った傷や汚れなし

ファッションの k18 マベパール リング　5.55g リング

30分钟前

ファッションの k18 マベパール リング　5.55g リング

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