-商品説明-

ディオ DIO MAGICA WORLD TOUR 2000 Tシャツ XL

USA製です。

2000年頃の貴重な一枚。

全体的に色あせなどありますが、 まだまだ着用して頂けると思います。

コレクターにもオススメ。

この機会にどうぞ。

Made in USA

-サイズ-

M (着丈62.5cm 肩幅45.5cm身幅49.5cm そで丈19cm 袖幅16cm )

※注意事項

こちらはデッドストック、中古品、古着、ビンテージにご理解ある方のご購入を宜しくお願いします。

写真では確認しにくいわ細かい擦れ、汚れ等がある場合もございますので、ご了承下さいませ。

即購入歓迎です。

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#SUPREME

#シュプリーム

#BOXロゴ

#Tシャツ

#USA製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

