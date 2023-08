supreme Box Logo Mesh Back New Era

シュプリームのメッシュキャップです。

2023年4月発売のモデルです。

発売後に即完売しました。

公式オンラインショップで購入しましたが、サイズを誤って購入してしまいましたので、出品致します。

到着後すぐに気づいたので袋から出していません。

サイズ…7 1/8(56.8cm)

カラー…ブラック

状態…新品未使用未開封

購入先…公式オンラインショップ

付属品…購入時に付いてきたステッカー1枚お付けします。(写真の物です。)

メッシュキャップですので、これからの季節に良いと思います!是非、ご検討ください。

polo sport のキャップでデッドストックになります!

写真の追加等、気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

