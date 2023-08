CITIZENプロマスターC660-R011707の出品になります。

2022年7月18日購入された時計で保証期限がまだ残っています。

商品の状態としては目立った傷や汚れもなく、ほとんど使用されてない美品といった状態です。

外箱少し損傷ありますが、箱も保証書も説明書も揃っております。

出品に辺り超音波洗浄機で洗浄、時間を合わせてますのでそのままお使いいただけます。

海外限定の商品であまり見かけないプロマスターです。

オレンジ色が目を惹くかと思います。

定価は70,000円ほどです。

返品、交換はご遠慮しております。

以下メーカーサイトからです。

光を電気エネルギーに変換して動く「エコ・ドライブ」の海外モデルになります。光が当たることで電気を発生させるソーラーセルを内蔵し、

セルが光を受けることで発電、時計を動かすため、定期的な電池交換に必要がなく、

エコロジーの観点からも非常に高い評価を得ている時計になります。

しかも、海外で流通しているモデルを逆輸入しているため、非常にレアなモデルとなります。

世界時30都市, 1/100秒クロノグラフは最大24時間

ヨットレースタイマ、2種類の異なるアラーム、スプリットラップタイム

99分カウントダウンタイマー

ワンタッチで交換可能なアナログ / デジタル時間

商品の詳細につきましては、掲載写真画像等もご参照お願い致します。

Model : JR4061-00F

【仕様】

日本製クォーツ(エコドライブ)

20気圧防水 / 200m 等

【サイズ】

ケース :ステンレス 44.0mm×厚14.3mm

バンド幅:約22mm

【素材】

ケース:ステンレススチール

バンド:ラバー、樹脂

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

