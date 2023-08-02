★お求めやすく価格改定★ 2021★すくい織リバーシブル帯★モノトーン更紗柄紬★帯揚げ帯締め付き 着物

【いろは2021】

☆ストールクリップ☆②



【ぜんまい】全通 リバーシブル

着物、帯、帯揚げ、帯締め、

[新品、未使用] 筑前博多織 正絹半幅帯 U5-20

4点セット

本麻 名古屋帯 桔梗にススキ



値下げ交渉ＯＫ！フォーマル 極上一越地 訪問着 正絹 Ｐ９０１

単品売りは、

変わり角通し柄の紬の小紋 着物

着物のみ 17,000円

厳選●美品●蘇州手刺繍の素敵な九寸名古屋帯●繻子●紫●長尺●364㎝

帯のみ 19,000円

単衣のきもの 東レ 小紋 叩き染め 身丈１６７ｃｍ ポリエステル 10473

帯揚げ、帯締め、帯どめのみはございません。

帯 着物 振袖 京都 美輝 成人式 お祭り レディース 女性 正絹



★お薦め★着姿美人の露芝花丸文帯…☆美し意匠の美配色帯…オトナ女子の技あり帯★

★プラス2,000円(洗える美品)〜4,000円(正絹良好品)〜7,000円(正絹未使用品)など長襦袢(在庫確認の上)をお安くご提供させていただきます★

売約済み 筒型帯留め purple



Y771 紬 正絹 着物 お洒落 紺 花 可愛い 普段着 大島風

＜きもの＞

竺仙 絹紅梅 撫子つなぎ 未着用

付下げ 訪問着 袷 広衿

小紋 正絹 着物4

柔らかい紬

帯締め 和小物さくら 角朝レース ぼかし 江戸撚房 「夏単衣」 5094

表地胴裏地八掛地すべて正絹

訪問着（黒）

白/黒グレー モノトーン更紗柄

【t700】華やか桜文✿きものやまと✿正絹六通袋帯✿



紬 小紋 袷 越後楽布 花衣 伝統工芸士 馬渕 登

身丈(肩から)167 丈出し分4

pk822 高級 正絹 唐織 重厚な袋帯 六通 袋帯

裄丈67 裄出し分身頃から2 袖から1

木綿雪ん子絣着物リメイク ❣️ジャケット バルーンスリーブ ハンドメイドＥＭＩ工房

袖丈49 丈出し分3

《値下げ》正絹振り袖3点セット おまけ付き

衽 15

209ss2▲本場奄美大島 古代泥染 帯揚げ帯締めセット 花唐草 正絹 未使用

前幅24

和装 二部式雨コート 正絹 防水加工 着物

後幅30

袋帯 絹 オリエント紹華紋 花柄 和装 着物 袋帯

適応身長157〜172㎝ ※目安です

お値下げ大正ロマン 留め袖 鶴 吉祥柄

適応腰周り94〜104㎝

BY1553 訪問着 着物 ピンク 牡丹 木瓜紋入り 可愛い 華やか

★しつけ糸付き★

西陣織 陰山織物 箔屋清兵衛 全通柄袋帯 保証書・共箱付 未使用m-3s2099

※裏地にわずかな経年感、上前裾から46㎝に見つけられない程度のごくわずかな茶シミ(画像10)

お値下げしました★ 花柄洒落袋帯

★全体的にはきれいです★

夏着物 正絹 紗 織り 染め 色無地風 居敷あて 淡いブルー クリーニング済



大塚呉服店 10周記念限定品 薔薇柄 サイズM

＜帯＞

12 訪問着フルセット 正絹 高島屋 百貨店 作家もの 高級 辻が花 絞り 青紫

正絹 袋帯 すくい織

帯 名古屋帯 正絹 呂 鱗 美品

全通柄 リバーシブル

最終御値下げ！童子可愛い通好み♪付下げ訪問着 小柄な方 裄65裄

ベージュ/モスグリーン/グレー

P256厳選西陣 染め帯 裂取更紗紋 老竹色地 正絹全通高級美術袋帯

長さ447㎝ 幅31㎝ 重さ566g

NO.A-94 半襟 半衿 薔薇刺繍レース ブラックとホワイト

★1～2回程度使用の美品★

【相良刺繍】正絹 上質な絞りお着物 パールトーン 刺繍 くすみ緑 袷



No.392 着物 正絹 袋帯 箔 六通 仕立済 新品未使用



上質 綿紬 高級 浴衣

＜帯揚げ＞正絹 ベージュ 良好品

仕立て上がり 金彩 地紋 貝合わせ 貝箱柄 金銀糸 六通柄 袋帯 正絹

＜帯締め＞正絹 三分紐 明るいベージュ 未使用品

K455厳選西陣 塩瀬 手描き友禅染め 黒色地 気品豊かに 高級美術名古屋帯

＜帯留め＞ブルー七宝 花 美品

新品【上質】正絹 紬 訪問着s780



和装花嫁 本振袖 手描き「赤地 紅型 ブルー牡丹と四季花に鳳凰」No.110

※寸法にはわずかな誤差がある場合がございます。

専用ページ R724 全て紬 秋名バラ 花柄多数！ リメイクまとめ 17枚

※画像と実際の色味がわずかに異なる場合がございます。

『久保田一竹 』 落款入り お仕立て上がり 紋意匠 正絹 飾り紋入り 色無地

※お仕立て、お直しについてはご専門へご相談ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【いろは2021】着物、帯、帯揚げ、帯締め、4点セット単品売りは、着物のみ 17,000円帯のみ 19,000円帯揚げ、帯締め、帯どめのみはございません。★プラス2,000円(洗える美品)〜4,000円(正絹良好品)〜7,000円(正絹未使用品)など長襦袢(在庫確認の上)をお安くご提供させていただきます★＜きもの＞付下げ 訪問着 袷 広衿 柔らかい紬表地胴裏地八掛地すべて正絹白/黒グレー モノトーン更紗柄身丈(肩から)167 丈出し分4裄丈67 裄出し分身頃から2 袖から1袖丈49 丈出し分3衽 15前幅24後幅30適応身長157〜172㎝ ※目安です適応腰周り94〜104㎝★しつけ糸付き★※裏地にわずかな経年感、上前裾から46㎝に見つけられない程度のごくわずかな茶シミ(画像10)★全体的にはきれいです★＜帯＞正絹 袋帯 すくい織全通柄 リバーシブルベージュ/モスグリーン/グレー長さ447㎝ 幅31㎝ 重さ566g★1～2回程度使用の美品★＜帯揚げ＞正絹 ベージュ 良好品＜帯締め＞正絹 三分紐 明るいベージュ 未使用品＜帯留め＞ブルー七宝 花 美品※寸法にはわずかな誤差がある場合がございます。※画像と実際の色味がわずかに異なる場合がございます。※お仕立て、お直しについてはご専門へご相談ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ローズピンクの紋のない洒落色留袖▪正絹▪織り模様で優しい風情▪肩・身丈１６２ｃｍ吉祥琳派模様の袋帯 着物半幅帯 正絹 リバーシブル wa・kka値下中 着物リメイクドレス Sサイズ。着物/紬 Kb001rdS19#T132 たたき染膨れ織地に絞りの花模様・付け下げ・重ね襟付き花嫁衣裳 色打掛 御所車六通袋帯 入卒 七五三 フォーマル 格天正倉院文 金銀糸 正絹引箔 逸品【和】11868o 着物 付下げ 金糸 花植物文様 お洒落厳選●未使用同然●縮緬●九寸名古屋帯●フルーツ柄●果物柄●378㎝●長尺奈緒子さま♪ 専用でございます