リーバイス501のケミカルウォッシュです。

このタイプは珍しいと思います。

ウエスト表記34です。

実寸を採寸している写真もございますので、ご確認よろしくお願いします。

MADE IN USA

USED古着ですので神経質な方はご遠慮ください。

古着にご理解のある方よろしくお願いします。

#Levi's

#501

#ケミカルウォッシュ

#USA

#USED

#hyuma

202102xx-BAZs-00003000?

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

