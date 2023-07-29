お知らせ ログイン 会員登録 出品
『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。
Rolling Stones Sticky Fingers Tシャツ　ストーンズ
日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。
CHALLENGER 14th TEE 14周年 Tシャツ XL 新品未使用
1度着用しています。
2pac様専用

TENDERLOIN テンダーロイン PRO5ボディ 半袖Tシャツ
定価26,000＋税
激レア！90年代 エアロスミス ヴィンテージ Tシャツ 両面プリント デカプリ

安室奈美恵　a walk in the park Tシャツ　レア
カラー···グリーン
【希少XLサイズ】シュプリーム☆ビッグロゴ　Tシャツ　即完売モデル
袖丈···半袖
未使用 S2C × NH Boneyards FEDORA Tee
ネック···Vネック
Graphpaper S/S Oversized Tee / グラフペーパー
季節感···春、夏

XL 極少 超限定 即発送 CHITO INTERNATIONAL T 入手困難

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

Supreme Andre 3000 Photo Box Logo Tee S

supreme premier soccer jersey Green
2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。1度着用しています。定価26,000＋税カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

25分钟前

『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
10
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

33e994

 275

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

33e994
『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

送料無料/新品】 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ

送料無料/新品】 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ


アベイシングエイプ セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 100点以上

アベイシングエイプ セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 100点以上


アベイシングエイプ セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 100点以上

アベイシングエイプ セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 100点以上


国内11月14日/20日発売予定】ベイプ × アンディフィーテッド

国内11月14日/20日発売予定】ベイプ × アンディフィーテッド


A BATHING APE CDG OSAKA FOOTBALL SHIRT

A BATHING APE CDG OSAKA FOOTBALL SHIRT


アディダス オリジナル、ア ベイシング エイプ×アンディフィーテッドの

アディダス オリジナル、ア ベイシング エイプ×アンディフィーテッドの


アディダス オリジナル、ア ベイシング エイプ×アンディフィー

アディダス オリジナル、ア ベイシング エイプ×アンディフィー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
© www.inba.net, Inc.