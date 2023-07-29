『3年保証』 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。

Rolling Stones Sticky Fingers Tシャツ ストーンズ

日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。

CHALLENGER 14th TEE 14周年 Tシャツ XL 新品未使用

1度着用しています。

2pac様専用



TENDERLOIN テンダーロイン PRO5ボディ 半袖Tシャツ

定価26,000＋税

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安室奈美恵 a walk in the park Tシャツ レア

カラー···グリーン

【希少XLサイズ】シュプリーム☆ビッグロゴ Tシャツ 即完売モデル

袖丈···半袖

未使用 S2C × NH Boneyards FEDORA Tee

ネック···Vネック

Graphpaper S/S Oversized Tee / グラフペーパー

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。1度着用しています。定価26,000＋税カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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