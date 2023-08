【detail】

ROTOL★シャツ

●素材

ナイロン

●色

エンジ

【note】

1960年頃のナイロン生地のシャツ。

この時代でナイロンは珍しいかと。

Vintage シャツ好きの方にオススメ。

【size】

実寸→肩幅46cm、身幅56cm、着丈73cm、袖丈58cm

【condition】

良好な状態です。

少し生地が伝線していますが、ヴィンテージ にご理解がある方なら気にならない程度かと。

80s 90s 00s パタゴニア woolrich ウールリッチ ヴィンテージ ビンテージ アメリカ製 アウトドア LLBEAN LLビーン ランズエンド エディバウアー OLDGAP vintage L.L.Bean lands end eddiebauer outdoor REI EMS Y2K 2000s

noroll ノーロール min-nano comfortable reason wonderland sundaysbest GX1000 goofycreation

バナナリパブリック banana republic

skateboarding エディーバウアー USA製

skate フィッシング オールド ギャップ l.l.bean creek

Nike acg パタゴニア Patagonia NO ROLL

古着 メンズ レディース 50s 60s 70s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

