Onitsuka Tiger X BAIT X Bruce Lee コラボレーションモデル

COLORADO EIGHTY-FIVE(コロラドエイティファイブ)

サイズ 27.5センチ (9H)

オニツカタイガー表参道店で新品購入。

2015年12月に並んで購入しました。晴天時に数回履いた程度でとても綺麗な状態です。以降もったいなくて飾っていました。

箱、タグ有り

当方サイズの参考

ニューバランス M996 990 27.5

NIKE エアーマックス95 28.0

コンバース ワンスター 27.5

レッドウィング 8H (26.5)

引用

COLORADO EIGHTY-FIVEは、イエローのヌバックレザーとブラックのオニツカタイガーストライプのカラーリングになります。

この配色は、ブルースリーが絶頂期に着用し伝説となったアイコニックなトラックスーツユニホームに敬意を表したデザインとなっており、ファンにはたまらない逸品です。

ベイト × オニツカタイガー ブルースリー 75周年記念 パック

伝説のアクションスター、"ブルース・リー(BRUCE LEE)"の生誕75周年を記念した特別モデル!

米国のサンフランシスコを拠点とする、スニーカーショップの"ベイト(BAIT)"

”ブルース・リー”が生み出した"ジークンドー(JEET KUNE DO)"を表現。

最後の作品でも知られる"死亡遊戯"で着用したトラックスーツの配色をサンプリング。"コロラド85(COLORADO 85)"を使い、印象的な黄色のヌバックと黒のレザーで構築した。

"BRUCE LEE"の文字入りシュータン、ヒールタブには彼のサインとキックマンが入った特別仕様となる。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

