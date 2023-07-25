【値下げ】 古着 90s pnb nation ダブルニー デニム ダボパン 34インチ デニム/ジーンズ

90年代のpnb nationのダブルニージーンズになります。
70s Vintage OHNET ベルボトム ビッグベル グリーン
AMIRIメンズジーンズ（34）
ダブルニーなのにツールポケットなしで5ポケット使用なのがワークウェアブランドと違いファッションに振り切ってるヒップホップブランドって感じがあります。
Supreme New York Yankees Regular Jean 36
桃太郎ジーンズ G017-MB 銅丹特濃タイトストレート セルビッチ デニム
サイズ表記34インチ
23ss サリバン Washed Denim Super Wide Pants
ウエスト 約86cm
Maison Margiela オーバーサイズジーンズ
股下 約89cm
DSQUARED2 21SS SEXY TWIST 42
わたり幅 約36cm
uniform experiment DAMAGED DENIM PANTS
裾幅 約22cm
うさぎダメージデニム【cune】
Y's デニム ワイズ ヨウジ ポルカドット パンツ リミフゥ ワコマリア
シルエット···ワイド/バギー
Polar skate Big Boy purple S 極美品
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ピーエヌビーネイション
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
LOUIS VUITTON メンズ デニム 32インチ
未使用 ARMANI JEANS イタリア製 美シルエット デニム 濃紺W29
90年代のpnb nationのダブルニージーンズになります。ダブルニーなのにツールポケットなしで5ポケット使用なのがワークウェアブランドと違いファッションに振り切ってるヒップホップブランドって感じがあります。サイズ表記34インチウエスト 約86cm股下 約89cmわたり幅 約36cm裾幅 約22cmシルエット···ワイド/バギー
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ピーエヌビーネイション
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし