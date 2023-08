種類豊富な品揃え ヤーマン　超音波トリートメント シャインプロ　グレージュ ヘアアイロン

ご覧いただきありがとうございます。

ヘアビューロン 7D 26.5mm

新品、未使用品、未開封

☆暗所にて丁寧に保管、ペット、喫煙なし

☆送料無料

☆即購入OK! コメント途中でもご購入された方優先です

☆匿名発送

☆1~2日までに発送します。

ヤーマン

【超音波トリートメント シャインプロ】

◇セット内容

本体、ACアダプター、ストラップ

◇製品仕様

型番:HC-21

カラー:グレージュ

サイズ:約250×45×40mm(本体のみ)

質量:約260g

消費電力:約3W

※ストレートアイロンではありません。

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 新品、未使用

