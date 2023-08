★maa@様以外の方はご遠慮ください★

アディダス オリジナルス adidasORIGINALS レディース 海外モデル コラボレーション エンブロイダリー アーミー ミリタリー 膝丈 ひざ下 ワンピ 大きめ ゆったり でかロゴ LL 2L シアー 透け感 タグ付 新品未使用

タイ語の adidas!

迷彩柄と繊細で美しいレースが一見ミスマッチな個性的ワンピース♡

ベルトやシャツでウエストマークしたり、ややセクシーと感じるならレギンスと合わせても(´・∀・)

カジュアルとエレガントのギャップがたまらない!

▶平置きサイズは写真をご確認ください

【商品説明】

ドライクリーンオンリーとコラボしたレースとカモ柄のワンピース。

タイ発バンコクのファッションレーベル、ドライクリーンオンリーの持ち味は、型にはまらないスタイル。そんな彼らとアディダスがコラボレーションして誕生したのがこのTシャツワンピース。ムエタイの世界を着想源とし、レタリングのステッチを施した、意外性のある一枚。カモ柄とエレガントなレースという異色な要素を組み合わせている。

*リブ仕上げのクルーネック

*綿100%(シングルジャージー)

*裾に鷹とトレフォイルの総柄 刺繍

*マルチカラー(カーキ/ブラウン/ブラック/ライトグリーン)

*定価10,989円(税込)

季節感···春、夏、秋

◉梱包状態で、らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便のどちらかになります

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

