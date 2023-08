大切な人へのギフト探し MM6 ロゴ反転 タートルネック ニット Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

[商品名]

モワティエ 編み上げカットソー

MM6 ロゴ反転 タートルネック ニット

MM6 ロゴ反転 タートルネック ニット

[サイズ]

表記サイズ: /実寸サイズ:

[着画モデル]

Woman 身長158cm 体重48kg

Man 身長170cm 体重55kg

肩幅53身幅47裾幅48着丈60袖丈57 cm

(平置き採寸です。誤差はご了承下さい。)

[ブランド名]

MM6

[色]

ブラック

[素材]

前身ごろ コットン

その他 ウール

[状態]

A

【SS】新品 未使用品

【S】使用感の少ない綺麗な商品

【A】古着ゆえの使用感または小さなシミはあるが、全体的

⠀⠀⠀⠀に目立った汚れはなし

【B】使用感や目立つ汚れがある

【C】大きな使用感や目立つ汚れ、ダメージがある

[補足]

他にも ユニクロ (UNIQLO) GU(ジーユー) ZARA(ザラ) H&M ワイドパンツ フレアパンツ と相性の良い ヴィンテージ 無地 から 総柄シャツ や、派手シャツ アート柄のシャツや、オーバーサイズ や ビックシルエット の ブラウス など 多数出品しております。

☑正規品のみの取り扱いです。ご安心くださいませ。

☑環境負荷軽減のため再利用の梱包材を使用する場合がござ

⠀います。

☑一度人の手に渡っている物なのでUSEDに抵抗のある神経

⠀質な方はお控えくださいませ。

⠀また、状態はチェックして写真をアップを心がけておりま

⠀すが古着ですのでどうしてもチェック漏れの傷や汚れなど

⠀が稀にございます。

☑以上のどの場合でも返品返金交換は致しかねますので、

⠀ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

