当店の記念日 めちゃくちゃ可愛い❤️❤ポロラルフローレン❤❤即完売‼️幻Tーシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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本日価格
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タグはカットしてありません。
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ボタンは、購入時から、一番上のボタンの糸が緩かったです。

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商品の情報

商品のサイズS
ブランドポロラルフローレン
商品の状態新品、未使用

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本日価格❤ポロラルフローレン❤青山店でラスト1点を購入幻❤❤即完売Tーシャツ❤こちらは、メンズですが、レディースに大人気で、一番小さいサイズのお問い合わせがかなりあったそうです。私は、ラルフローレンが昔から大好きだったので、女性の私が着る為に、必死にあちこちの店舗に問い合わせをして購入をしたのを覚えております(笑)。なのですが…タンスに入ったままでした(汗)。引っ越し準備をしており、出て来ました(汗)。❤❤新品未使用です❤❤タグはカットしてありません。ボタンは、購入時から、一番上のボタンの糸が緩かったです。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドポロラルフローレン
商品の状態新品、未使用

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34分钟前

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出品者

f1676bf5dcef6b

 1753

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コメント (13)

f1676bf5dcef6b
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