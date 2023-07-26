激安大特価！ 【大人気】大人気　美品　Burberry ロゴティシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Burberryのティシャツになります。

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レディースの方にもきていただけます。

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(163センチ48キロで着用していました)

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バーバリー TB ロゴ Tシャツ Mサイズ メンズ

ワンシーズン4回ほどの着用でした。

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バレンシアガ BALENCIAGA ロゴ 半袖Tシャツ M

かなりきれいな状態ですが

新品、未使用 ブルネロクチネリ 半袖シャツ

素人検品の

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あくまでused品なので

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ご理解いただける方のみご購入ください♡（ ; ; ）

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【新品未使用】SO ORIGINAL EMBROIDERED T-SHIRT

トラブル防止のため気になることがございましたら

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購入前にコメントください♡

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100%コットンです。

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2010年製 BOB MARLEY レゲエ Tシャツ 古着 ヴィンテージ

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みなと様専用 charles jeffrey loverboy 白Tシャツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

Burberryのティシャツになります。レディースの方にもきていただけます。(163センチ48キロで着用していました)ワンシーズン4回ほどの着用でした。かなりきれいな状態ですが素人検品のあくまでused品なのでご理解いただける方のみご購入ください♡（ ; ; ）トラブル防止のため気になることがございましたら購入前にコメントください♡【M】肩47着丈71.5身幅57袖27100%コットンです。#美品#Burberry#バーバリー#ロゴTシャツ#白T#ティシャツ#ホワイト#オシャレカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

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