★ PSP「プレイステーション・ポータブル」 ワンピース ROMANCE DAWN 冒険の夜明け 麦わらの一味 EDITION (PSPJ-30028)

◆◆◆商品詳細◆◆◆

〇商品状態

→本体比較的美品になります。

あくまで中古品のため,使用に伴うスレや傷は

あります。

状態は必ず写真にてご確認ください。

見落としでのご対応はしかねます。

〇動作チェック

→動作は確認済みです。

液晶に若干の焼けがあります。

上記に記載した内容以外の不具合については

対応しかねます。

ご理解の上ご購入お願いします。

〇付属品

→写真の物のみになります。

◆◆◆その他◆◆◆

・即購入OKですが,他サイトにも掲載

しているため,事前にご連絡いただけると

幸いです。

・出品している商品は当方が使用していたものでは

ありません。

使用期間,詳細な内容,お写真にない付属品について

の回答は出来かねます。

・製造から期間の経った品になります。

突然の動作不良も可能性は0ではありません。

現状品としてのご理解をお願いします。

・専門家ではないため、外観の状態は素人確認

になります。

しっかりチェックしているつもりですが、

見落としがある可能性がありますので、

ご理解いただける方のみ購入お願いします。

・北海道,沖縄,離島までの発送の場合は,

500円追加でお願いします。

購入前に事前にご連絡お願いします。

F1017700

商品の情報 ブランド プレイステーションポータブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

