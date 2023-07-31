殿堂 天然 ブルーサファイア ルビー エメラルド ダイヤ リング k18 ¥ リング

ご購入前、必ずコメントを頂くよう

18金 K18 デザインリング レディース 3.7g 9号 X600

お願い致します(*^^*)

k18金 リング ダイヤモンド真珠

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠

ダイヤモンドリング 指輪 ブティック



シャネル ウルトラコレクション リング J2642 Chanel 指輪

高級ジュエリー！

豪華・美しい煌き！k18 エメラルド ダイヤ リング 6.83g M1122



☆高品質☆k18南洋真珠ゴールデンパール天然ダイヤモンドリング

天然ブルーサファイア ルビー エメラルド k18

アガット カラーストーンリング #13 美品

さらに南ア天然ダイヤモンド

大粒パールリング(サイズ約18号)土台K18ゴールド



シャネルリング ミニココクラッシュ

メイン石:0.8カラット

カルティエ 1895 ウェディング 1P プラチナ×ダイヤモンド 10.5号指輪



ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリング7号 ホワイトゴールド ノベルティ付き

ルビーメイン石:0.28カラット

TOMWOOD トムウッド リング ミニ シグネット クッション



FENDI ルテニウムカラー リング

エメラルド メイン石:0.25カラット

グッチ ブラックパンサー ダブルリング



ヴァンドーム青山 ダイアモンドリング 0.283ct

脇石:天然ダイヤ0.9ct

Ponte Vecchio ポンテヴェキオ アクリル クリアリング ノベルティ



ティファニー リング ミルグレイン

素材:k18

最終SALE！ソーティング ダイヤモンド2ct PT900 12～13号



アンティークダイヤモンドリング

リングサイズ:12号

スターサファイア14金リング



スタージュエリー K10PG マルチストーン リング 8号[g61-24］

□国内写真付き鑑定書発行可能

アガットダイヤモンドリング10金

2週間、鑑定料金(実費)を頂きます

ラザール ダイヤモンド 0.31ct F-VS1 リング Pt950



Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ 56

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【お客様専用商品】K18 リング + k18チェーン + k18wgチェーン

高級ジュエリー中心に出品

K10PG 2連リング

ぜひ、フォローしてね

リング12号



18Kmモアサナイトフルエタニティリング 3mm爪セッティング

#Worldstoneのリング

203jewelry リングHex Horseshoe Ring タイガーアイ



レア❣️ハワイ オニキス 指輪 リング ハワイで購入

#Worldstoneのサファイア

K18 ダイヤモンド付きデザインリング スネーク【蛇】ヘビ



TASAKI 田崎真珠 タサキ フラワー ダイヤ パール リング K18 14号

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

PT900 豪華 キラキラ天然ダイヤモンド デザインリング



最終価格 新品未使用 サマンサティアラ 重ね付けもできるリング 2点セット 7号

#ダイヤモンド

非加熱 1.11ct 〜Sakura〜 ピンクサファイア

#トルマリン

ティファニー★リング·アトラス (１２号)

#ネックレス

Pt850 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 18号 Y02590

#ピアス

ホワイトゴールドＫ18 ダイヤリング

#ギフト

夏セール35万を更に‼️天然サファイア 天然ダイヤモンドの指輪K18 宝石鑑別書付

#プレゼント

Pt900 ダイヤモンド V字 リング D:0.20ct

#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠高級ジュエリー！天然ブルーサファイア ルビー エメラルド k18 さらに南ア天然ダイヤモンドメイン石:0.8カラットルビーメイン石:0.28カラットエメラルド メイン石:0.25カラット 脇石:天然ダイヤ0.9ct 素材:k18リングサイズ:12号□国内写真付き鑑定書発行可能 2週間、鑑定料金(実費)を頂きます＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのサファイア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【早い者勝ち】ete ピンキーリング 月桂樹 リーフパライバトルマリン ダイヤモンド リング プラチナ パヴェリング Pt900ツツミ １８Kリング イエローゴールド 0.5ct １３号希少 天然ルビー ピジョンブラッド ビルマ産 非加熱 1.20ct GRS鑑別付