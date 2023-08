【ラッピング不可】 kaptain sunshine ブルゾン

KAPTAIN SUNSHINE(キャプテンサンシャイン) より、"2P Zip Blouson"のリリースです。

こちらはショート丈のジップアップブルゾンです。

薄手のリネン*シルク生地を採用。風通しが良く、さらっとした肌触りです。

グレンチェック柄が上品な雰囲気に。

裏地はなく、幅広いシーズンで活躍します。

COLOR

GLENCHECK

素材

リネン 98%、シルク 2%

MADE IN JAPAN

定価46,200円

SIZE

36:着丈 60.0cm、身幅 61.0cm、肩幅 47.0cm、袖丈 59.0cm

一度の試着のみなので美品になります。

unused

whowhat

sasquatchfabrix

SUNSEA

AURALEE

jieda

neonsign

yoke

comoli

dulcamaraが好きな方是非。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャプテンサンシャイン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャプテンサンシャイン 商品の状態 未使用に近い

