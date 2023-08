種類豊富な品揃え LYS BTS EU ヨーロッパ トレカ ジン K-POP/アジア

BTS Love yourself europe blu-ray ジン トレカ

トレカのみです。ブルーレイ本体は付いてません。

⭕️即購入可

❌値下げ不可

※海外製品の為、細かい傷やスレなど気になる方はご遠慮ください。

※あくまでも素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

BTS 防弾少年団 バンタン ホソク J-HOPE ホビ ナムジュン RM ソクジン ジン JIN ユンギ SUGA ジミン JIMIN テヒョン テテ V ジョングク JUNGKOOK グク グッズ フォト 写真 トレカ ペンミ 公式 ミニフォト 生写真 ポストカード ランダム ラキドロ レア 限定 ブルーレイ ヨーロッパ

ジャンル···韓流/KPOP

グッズ種類···写真

人気グループ···BTS

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

