魅力的な価格 APBD-1330HW DVDプレーヤー

ご覧いただきありがとうございます。

Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速



【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

比較的美品です。

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター



APBD-1330HW

付属品は写真の物です。

Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速



【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

MATURUS APBD-1330HW ポータブルＢＤプレーヤー 13.3インチ

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

発売日：2020年4月中旬

APBD-1330HW



Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速

●使い方いろいろポータブルブルーレイプレーヤー

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

ブルーレイもDVDもこれ一台

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター



APBD-1330HW

●高精細Ｘ大画面

Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速

フルスペックハイビジョン

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー



新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

●HDMI接続

APBD-1330HW

TVに映してのディスク再生もゲームやスマホのモニターとしてもご利用できます

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【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

●持ち運びに便利

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

アウトドアや車の中でも楽しめる

APBD-1330HW



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【仕様】

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

画面サイズ：13.3インチ

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

消費電力：24W

APBD-1330HW



Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速

バッテリー充電時間：約5.5時間（空の場合）

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー



新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

連続再生時間：約2.5時間

APBD-1330HW



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本体重量：約1.6kg

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー



新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

サイズ：（幅）321.2x（奥行）227x（高さ）40.5mm

APBD-1330HW



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付属品：リモコン、ACアダプター

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー



新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター

入力端子：HDMI出力x1、HDMI入力x1、イヤホン端子x1、LAN端子（RJ-45）x1、USBポートx1

APBD-1330HW



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【状態説明】

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー

・動作に問題はありません

新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター



APBD-1330HW



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管理番号m1m1h5-9ha

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。比較的美品です。付属品は写真の物です。MATURUS APBD-1330HW ポータブルＢＤプレーヤー 13.3インチ 発売日：2020年4月中旬●使い方いろいろポータブルブルーレイプレーヤーブルーレイもDVDもこれ一台●高精細Ｘ大画面フルスペックハイビジョン●HDMI接続TVに映してのディスク再生もゲームやスマホのモニターとしてもご利用できます●持ち運びに便利アウトドアや車の中でも楽しめる【仕様】画面サイズ：13.3インチ消費電力：24Wバッテリー充電時間：約5.5時間（空の場合）連続再生時間：約2.5時間本体重量：約1.6kgサイズ：（幅）321.2x（奥行）227x（高さ）40.5mm付属品：リモコン、ACアダプター入力端子：HDMI出力x1、HDMI入力x1、イヤホン端子x1、LAN端子（RJ-45）x1、USBポートx1【状態説明】・動作に問題はありません管理番号m1m1h5-9ha

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー新品未使用 11.6インチ 車載用 モニターAPBD-1330HWPanasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー