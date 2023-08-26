魅力的な価格 APBD-1330HW DVDプレーヤー

ご覧いただきありがとうございます。
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
比較的美品です。
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
APBD-1330HW
付属品は写真の物です。
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
MATURUS APBD-1330HW ポータブルＢＤプレーヤー 13.3インチ
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
発売日：2020年4月中旬
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
●使い方いろいろポータブルブルーレイプレーヤー
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
ブルーレイもDVDもこれ一台
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
APBD-1330HW
●高精細Ｘ大画面
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
フルスペックハイビジョン
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
●HDMI接続
APBD-1330HW
TVに映してのディスク再生もゲームやスマホのモニターとしてもご利用できます
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
●持ち運びに便利
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
アウトドアや車の中でも楽しめる
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
【仕様】
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
画面サイズ：13.3インチ
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
消費電力：24W
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
バッテリー充電時間：約5.5時間（空の場合）
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
連続再生時間：約2.5時間
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
本体重量：約1.6kg
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
サイズ：（幅）321.2x（奥行）227x（高さ）40.5mm
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
付属品：リモコン、ACアダプター
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
入力端子：HDMI出力x1、HDMI入力x1、イヤホン端子x1、LAN端子（RJ-45）x1、USBポートx1
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
【状態説明】
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
・動作に問題はありません
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
APBD-1330HW
Panasonic-パナソニック★DVD-RV32-S★中古 日本製・200倍速
管理番号m1m1h5-9ha
【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
新品未使用 11.6インチ 車載用 モニター
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【美品】グリーンハウス 15.6型 ワイドポータブルDVDプレーヤー
ご覧いただきありがとうございます。比較的美品です。付属品は写真の物です。MATURUS APBD-1330HW ポータブルＢＤプレーヤー 13.3インチ 発売日：2020年4月中旬●使い方いろいろポータブルブルーレイプレーヤーブルーレイもDVDもこれ一台●高精細Ｘ大画面フルスペックハイビジョン●HDMI接続TVに映してのディスク再生もゲームやスマホのモニターとしてもご利用できます●持ち運びに便利アウトドアや車の中でも楽しめる【仕様】画面サイズ：13.3インチ消費電力：24Wバッテリー充電時間：約5.5時間（空の場合）連続再生時間：約2.5時間本体重量：約1.6kgサイズ：（幅）321.2x（奥行）227x（高さ）40.5mm付属品：リモコン、ACアダプター入力端子：HDMI出力x1、HDMI入力x1、イヤホン端子x1、LAN端子（RJ-45）x1、USBポートx1【状態説明】・動作に問題はありません管理番号m1m1h5-9ha