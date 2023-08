『1年保証』 Snow Man / Snow Mania S1 アルバム アイドル

✨ Snow Mania S1

初回盤A / 初回盤Bの2セット♡

素顔4 関西ジャニーズJr. なにわ男子 Aぇ!group Lilかんさい

✨先着特典 : CATALOGUE 2020-2021・

Snow Mania認定証

♡CDはPC取り込み時のみ使用しています。

DVDは一度再生済みです。

♡ほぼキズ・汚れはございませんが、

素人の保管なのでご了承下さい。(外袋付き)

♡犬猫、その他動物、喫煙者いません。

臭いなどがつく環境ではございません。

♡お取引きのご相談などございましたら、

遠慮なくご連絡下さい。

☆コメント欄を一度見て頂いてからの、

ご購入をお願い致しますm(__)m

人気グループ···Snow Man

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

