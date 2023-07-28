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【お1人様1点限り】 4℃ タンザナイト　K18リング　10号 リング

商品の説明

数十年前に購入したので、
希少　良品　クリスチャンディオール　Diorロゴ　指輪　リング　ヴィンテージ
写真の様に鞄型のケースの指輪を立てる部分は
ココシュニック K10 カットビーズ 1段 リング チェーン
劣化した為取り除いております。
【新品未使用☆激レアCHANELオーロラプラスチッククリアリングクリスタル♡】
ご了承ください。
ティファニー　カトラリー　バングル

GUCCI グッチ　指輪　リング　ミラーリング　K18YG Au750 ケース付
指輪自体は数回の使用
天然非加熱パパラチアサファイア サファイア リング合計1.54ct k18 ¥
1、2度程度です。
169 極美品 グッチ インフィニティ ノット リング 指輪 スリム 刻印 17
綺麗な状態なので
立て爪ダイア指輪 リング プラチナ
まだまだ使って頂けます。
プラチナ900 リング　13号

【SALE‼︎ 限定BOX付き】4℃リング　10号
4℃ タンザナイトの指輪10号
ダイヤモンド リング Pt900 0.122ct 2.2g
4℃ K18刻印あり。
29dias 様専用
宝石部分は直径３ミリほど。
dramatical murder マテリアルクラウン モルヒネリング ブラック
素人採寸なので誤差はご了承ください。
X884 ペアリング 結婚指輪 レディース メンズ カップル フリーサイズ

アイプリモ ダイヤモンド 0.32ct F-VS2-3EX ピンクダイヤリング
発送時には小さめの箱に入れて梱包します。
カラーチェンジサファイア プラチナリング Pt950
4℃の鞄型ケースもお付けする予定ですが、
エルメスヴェルティールクールW
もし必要無ければおっしゃって下さい^ ^

石川暢子 As Time K18 Pt900 サンゴ ダイヤモンド リング

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

k18デザインリング#15

値下げ　一粒ダイヤの指輪　刻印なし

としち様専用キュイキュイピアス

角江千代治作　唐草模様18 WGリング11号

【新品仕上げ済】カルティエ エングレーブド Cドゥ リング #50【12071】

シルバー925 リング11個セット
数十年前に購入したので、写真の様に鞄型のケースの指輪を立てる部分は劣化した為取り除いております。ご了承ください。指輪自体は数回の使用1、2度程度です。綺麗な状態なのでまだまだ使って頂けます。4℃ タンザナイトの指輪10号4℃ K18刻印あり。宝石部分は直径３ミリほど。素人採寸なので誤差はご了承ください。発送時には小さめの箱に入れて梱包します。4℃の鞄型ケースもお付けする予定ですが、もし必要無ければおっしゃって下さい^ ^

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【お1人様1点限り】 4℃ タンザナイト　K18リング　10号 リング

3分钟前

【お1人様1点限り】 4℃ タンザナイト　K18リング　10号 リング

¥21,000 ¥11,760

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4b0c9210

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4b0c9210
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