【お1人様1点限り】 4℃ タンザナイト　K18リング　10号 リング

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写真の様に鞄型のケースの指輪を立てる部分は

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劣化した為取り除いております。

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ご了承ください。

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指輪自体は数回の使用

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1、2度程度です。

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綺麗な状態なので

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まだまだ使って頂けます。

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宝石部分は直径３ミリほど。

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素人採寸なので誤差はご了承ください。

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発送時には小さめの箱に入れて梱包します。

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4℃の鞄型ケースもお付けする予定ですが、

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もし必要無ければおっしゃって下さい^ ^

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数十年前に購入したので、写真の様に鞄型のケースの指輪を立てる部分は劣化した為取り除いております。ご了承ください。指輪自体は数回の使用1、2度程度です。綺麗な状態なのでまだまだ使って頂けます。4℃ タンザナイトの指輪10号4℃ K18刻印あり。宝石部分は直径３ミリほど。素人採寸なので誤差はご了承ください。発送時には小さめの箱に入れて梱包します。4℃の鞄型ケースもお付けする予定ですが、もし必要無ければおっしゃって下さい^ ^

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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