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【ラッピング無料】 Neil Barrett　ジャケット テーラードジャケット

商品の説明

Neil Barrett　テーラードジャケットです
DEERROGE by ARTEXTIL リネン100%テーラードジャケット

GAY GIANO 麻ジャガードサマーテーラードジャケット L
色:ブラック
マーガレットハウエル テーラードジャケット フォックスブラザーズ
柄:カモフラ柄
【美品!!】Rag&bone (ラグ&ボーン) コットンテーラード

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※素人採寸ですので誤差あると思います
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サイズ表記は46
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クリーニング済です
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使用感なくまだまだ使用可能な商品です
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検品上気づかない汚れや傷ある可能性ありますので、ご理解下さる方のご購入お願いします
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折りたたんで発送致しますので、畳ジワご考慮ください
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商品の情報

商品のサイズM
ブランドニールバレット
商品の状態目立った傷や汚れなし

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Neil Barrett　テーラードジャケットです色:ブラック柄:カモフラ柄着丈約73.5cm肩幅約42cm身幅約48cm袖丈約64cm※素人採寸ですので誤差あると思いますサイズ表記は46クリーニング済です使用感なくまだまだ使用可能な商品です検品上気づかない汚れや傷ある可能性ありますので、ご理解下さる方のご購入お願いします折りたたんで発送致しますので、畳ジワご考慮ください#Neil Barrett#ジャケット#メンズ

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ブランドニールバレット
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【ラッピング無料】 Neil Barrett　ジャケット テーラードジャケット

39分钟前

【ラッピング無料】 Neil Barrett　ジャケット テーラードジャケット

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a3bd1

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コメント (9)

a3bd1
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