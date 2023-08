人気の雑貨がズラリ！ Homme Dior 17AW sweater knit moshpit ニット/セーター

ディオールオムの17AWの名作です。

非常に人気で所持している方も少なく、海外のアーカイブに特化したサイトでは800€ほどで取引されています。

お探しの方、多いのではないでしょうか。

cornerstone などグラフィックニットが高価格で二次で転売されていたり、所持している人が多すぎて被ってしまう点、絵画のようなグラフィックニットは探そうと思っても中々ない為お勧めです。

この機会にぜひ。

成分表記に汚れがありますが、見えない場所のため目立った傷や汚れなしにしております。

お気持ち程度の値下げは承りますが、大幅には値下げ出来ません。

ncnr

即購入ok

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

