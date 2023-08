お目にとめていただきありがとうございます。

【完売商品】an キャバドレス Mサイズ



ジルスチュアート ホワイト ドレス黒 レース

シャネル ヴィンテージ

DRESSPRODUCTION ブラックドレス 結婚式 ウェディングドレス

カジュアルドレス

ほぼ未使用:オケージョンドレス パーティードレス ロング丈ドレス 結婚式



新品タグ付 ローブドフルール ドレス

ネイビー

結婚式ドレス 二次会ドレス ワイン赤 ベロア ベルベット ワインレッド

光沢あり

パーティドレス 新品タグ付き

お写真1枚目が近いお色目です。

【Leja】ハイネック花柄レースウエストマーク透けロングドレスワンピース



3点セット ツイード柄 ミニドレス キャバドレス

ボタン

ドレス 黒 演奏会やウエディング、撮影用に ステージ ロング

ネイビー ココマーク銀色

【DOLLY GIRL BY ANNASUI 】size2 シフォンワンピース



GRACE CLASS ノースリーブワンピース セット ドレス ビジュー 38

SIZE 40 ( L )

JEAN MACLEAN ロングドレス



Herlipto Open Shoulder Back Ribbons

レーヨン100%

ローブドフルール glossyツイード サイドシアー タイト キャバドレス



超ウェディングドレス 二次会 シンプル マキシ 結婚式 ロングドレス 演奏会

シャネル本店にて購入しております正規品でこざいます。

22日に金額戻します キャバ ドレス エンジェルアール

証明書はこざいません。

CHANEL シャネル カジュアルドレス ネイビー



【訳あり美品◎】 グレースコンチネンタル オパールロングワンピース 花柄ドレス

○トップス

TA-429 HANAE MORI PARIS ドレス フォーマル 花柄 金色

お写真3枚目

【ROBE de FLEURS Glossy】フロントジップタイトワンピ

寸法のご確認をお願いいたします。

【新品未使用】グレースクラス 38 ブラック ビジュー ビジネス フォーマル

しなやかな素材のためお襟は立ちません。

FLOWER LACE DRESS アメリヴィンテージ



美品✿タダシショージ スパンコール マキシ丈ドレス レース 金 フレンチスリーブ

ボタン3つ

an 大人気 ドレス Aラインレース ローブドフルール



ミニドレス ストレッチ キャバ ドレス

○スカート

AOC-3305 An アン ミニドレス ワンピース ドレス

お写真8枚目

【ROBE de FLEURS】 フラワーモチーフサイドシアーチュールドレス

寸法のご確認をお願いいたします。

Andy sugar 門りょうちゃん着用 ドレス キャバ S



(黄色)パーティードレス

ボタン1つ

3470 セットアップ 膝丈 ミディアム ドレス ワンピース ローブドフルール系

ウエストはゴム、ボタンはお飾りでございます。

【再値下】Aimer anche エメ パーティドレス【超美品】



AIMER エメ パーティードレス 新品未使用

○付属品

ROBEdeFLEURS Glossy ローブドフルール グロッシー ドレス 袖

ボタン1つ

襟付き ワンショルダー Aライン フレア 高級 ミニドレス

お写真10枚目

ローブドフルール キャバドレス XS



パーティードレス 黒マキシワンピース

ご参考までに、わたくしの身長156.5cmでくるぶし辺の丈でございます。

ロングドレス キャバ Jewels

記載採寸は平に置いての寸法でございます。体型や生地重みの下がり具合で異なるかと思います。

AIMER エメ 真紅のドレス



【Miyuちゃん着用】胸元ビジュー♡ドレス

旅行先のパーティーで1度着用いたしました。

エスパンサルバーグ イブニングドレスSサイズ

綺麗にお手入れ保管をしておりました、とても綺麗な状態です。

クリーニング済★極美品ココメロディAライン ウェディングドレス5号 オフショル

色褪せ、糸ほつれ、糸つれ、汚れ、シミ、素材の伸び、防虫剤などの臭いもありません。

maimia/Garden Dress/Amber rose

ペットも喫煙者もおりません。

IRMAイルマ ロングドレス イエロー



Ameri LADY LACE VEIL DRESS

シワになる心配なし小さくたためる、ご旅行にいかがでしょうか♪

23305 Angel R バストサイドスパンコールキャミミニタイトキャバドレス

昼間はスニカーでショッピング♪

sugar 門りょう着用 VANESSA HEART 総レースドレス

ゴージャスなジュエリーとミュールでディナーやパーティー、イブニングドレスとして☆

演奏会ドレス セパレート リバーシブル



マーキュリーデュオ オープンショルダーレースパイピングドレス Sサイズ 未使用

艶感が美しい上質な素材、ストレッチメリアス織がボディラインを美しく表現してくれる光沢、重厚感としなやかさは流石シャネルドレス、御召しいただけると納得していただけると思います☆

ローブドフルール glossy キャバドレス



社交ダンス競技会 ダンスパーティドレス、ゴージャス個性的 ほぼ新品

※上下共に裏の品質表示タグにクリーニング店側が黒マジックで印(氏名)を書き入れてあります。

値下【LAGUNAMOON】ドレス 結婚式 1回着 美品クリーニング済み

小さな字で分かりづらいところにはなります。

Dorry Dollの3wayレースボレロ&マーメイドキャミドレス

ご承知おきの上でご購入をお願い申し上げます。

GRACE CONTINENTAL 刺繍 ドレス ワンピース 結婚式



【新品未使用】MAITRESSE カーキ 光沢 M ドレス パーティ 二次会

※実物に近いお色目のお写真ですが、色目の誤差が生じることもございます。

ドリードール プリーツベルスリーブIラインドレス

御承知おきをお願いいたします。

美晴ドレス 赤 レッド マーメイド 背中リボン 美品



【ROBE de FLEURS Glossy】ジップ/ タイト/ キャバドレス

袖丈なし

⁑【新品】マリココウガ 東京ソワール ロングドレス セレモニー

スカート丈...足首丈ロング

AngelR エンジェルアール ミニドレス ワンピース

スカートシルエット...タイト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

お目にとめていただきありがとうございます。シャネル ヴィンテージカジュアルドレスネイビー光沢ありお写真1枚目が近いお色目です。ボタン ネイビー ココマーク銀色SIZE 40 ( L )レーヨン100%シャネル本店にて購入しております正規品でこざいます。証明書はこざいません。○トップスお写真3枚目寸法のご確認をお願いいたします。しなやかな素材のためお襟は立ちません。ボタン3つ○スカートお写真8枚目寸法のご確認をお願いいたします。ボタン1つウエストはゴム、ボタンはお飾りでございます。○付属品ボタン1つお写真10枚目ご参考までに、わたくしの身長156.5cmでくるぶし辺の丈でございます。記載採寸は平に置いての寸法でございます。体型や生地重みの下がり具合で異なるかと思います。旅行先のパーティーで1度着用いたしました。綺麗にお手入れ保管をしておりました、とても綺麗な状態です。色褪せ、糸ほつれ、糸つれ、汚れ、シミ、素材の伸び、防虫剤などの臭いもありません。ペットも喫煙者もおりません。シワになる心配なし小さくたためる、ご旅行にいかがでしょうか♪昼間はスニカーでショッピング♪ゴージャスなジュエリーとミュールでディナーやパーティー、イブニングドレスとして☆艶感が美しい上質な素材、ストレッチメリアス織がボディラインを美しく表現してくれる光沢、重厚感としなやかさは流石シャネルドレス、御召しいただけると納得していただけると思います☆※上下共に裏の品質表示タグにクリーニング店側が黒マジックで印(氏名)を書き入れてあります。小さな字で分かりづらいところにはなります。ご承知おきの上でご購入をお願い申し上げます。※実物に近いお色目のお写真ですが、色目の誤差が生じることもございます。御承知おきをお願いいたします。袖丈なしスカート丈...足首丈ロングスカートシルエット...タイト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

大人 セクシー タイトミニドレス キャバ ビジュー 背中 レース シアー バストアーバンブランシュのウェディングドレスアン 胸元チャーム レーススリーブ タイトミニキャバドレスチュール切替×アシンメトリータイトミニドレス ローブドフルール 青 GL2116AngelR XSサイズ キャバクラ ミニドレス ドレス キャバドレスanドレス 新品 値下げ東京ソワールEMOTIONALL フォーマルドレス サイズ38 新品未使用ラグナムーン LADYパネルレースワンピースrinfarre jessica2点まとめ買いはな様専用結婚式ドレス 二次会ドレス ワイン赤 ベロア ベルベット ロングドレス 長袖