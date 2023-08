最高品質の ❤️予備バッテリー付き❤️Canon EOS 90D 手振れ補正ダブルズーム❤️ デジタルカメラ

⭐️数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます⭐️

☆Canon コンパクトカメラPowerShot SX710 HS (BK)☆

⭐️コメントなし&即ご購入大歓迎でございます♪⭐️

❤️キャノン イオス 90D 手振れ補正ダブルレンズセット❤️

【オススメポイント】

☆4Kの高画質動画撮影も可能♪

☆驚異の3,250万画素の超高画質♪

☆Wi-Fi対応の無線LAN機能を内蔵♪

☆新品SDカード付きですぐに撮影出来ます♪

☆安心の100%受取日から1週間の初期不良保証♪

☆嬉しい全国送料無料♪

【商品説明】

⭐️光学ファインダー撮影時、

最高約10コマ/秒の高速連写を搭載♪

サーボAF時もその高速連写性能を発揮します♪

⭐️ライブビュー撮影時、撮像面位相差AFが可能な

デュアルピクセルCMOS AFを搭載♪

光学ファインダーによるAF性能と

高性能な“ミラーレス”カメラにも要求されるAF性能。

この2つのAF性能が共存するモンスターマシン♪

⭐️とっても使い易い2本のレンズが

ライブ観戦、スポーツ観戦、星空撮影、

可愛い赤ちゃん、ペット、お料理、綺麗なお花、

入学式や卒業式、ディズニーのパレード撮影など

ありとあらゆるシーンに対応出来ます♪

【コンディション】

◇外観◇

中古品の中では全体的に綺麗な状態を保っております♪

◇光学◇

撮影に影響の出る様な

異物の混入・カビ・クモリ一切ございません♪

◇動作◇

各部動作絶好調でございます♪

【付属品】

・カメラ本体

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・標準レンズ 18-55 mm IS Ⅱ 【手ブレ補正内蔵】

・超望遠レンズ 55-250 mm IS II【手ブレ補正内蔵】

・レンズ前後キャップ×2セット

・QRコード読み込み式取扱説明書

⭐️おまけ⭐️

❤️8GB SDカード【新品】

❤️カメラバッグ【新品】

❤️レンズフード【2個】

❤️予備バッテリー

☆最後までご覧頂きまして心より感謝致します☆

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

