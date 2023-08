【在庫限り】 ワンピース フィギュアーツ バウンドマン ルフィ コミック/アニメ

ワンピース フィギュアーツ バウンド ルフィになります。

大切に保管していたのですが、写真2枚目の所に少しキスがあります。中のフィギュアには問題はありませんのでご安心ください。

国内正規品、新品、未開封になります。

初期不良やパーツの欠品はメーカーにお問い合わせください。ただ昔の商品になりますのでメーカーが取り扱っていただけるかは分からないのでご理解いただける方ご購入よろしくお願いします。

自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。

未開封になりますので中は確認していません。

すり替え防止のため、返品、キャンセルはご遠慮ください。

発送は段ボール発送させていただきます。写真5枚目ご確認ください。

プロフィールもお読みください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

