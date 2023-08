爆売り！ ◆限界価格(><)◆ノイエス NOYES 3人掛けソファ トリプルソファ

ノイエス NOYES 3人掛けソファ

デザインから生産まで全て国内生産の、希少な国産ソファーブランド、ノイエスのソファーです。

定価約13万円

◆サイズ

9枚目参照

◆コンディション

ヘタリはほぼなく

座面にシミ、クッションに穴がありますが

これ以外はとても綺麗でコンディション良好です

8年前に公式サイトで購入

写真をよくご確認いただき

中古である事をご理解の上ご購入ください

神経質な方はご購入をお控えください

⚠️引き取りの際、こちらは現物のままお渡しします。

緩衝材、梱包材などはご自身にてお持ち込み下さい。

神奈川県及び東京都は(一部地域除く)搬入お手伝いいただけたら+10000円

それ以外の一都三県もご相談頂ければ検討しますのでお気軽にご相談下さい。

搬入お手伝い必須で10000円〜15000円

※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥25400となります

たのメル便ご希望の方はお声かけください

よろしくお願いいたします

主な張り地...布・ファブリック

機能...クッション付

テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風, アンティーク・クラシック, インダストリアル, エレガント, カントリー調, コースタル・海岸風, シャビーシック, シンプル・ベーシック, ナチュラル, ポップ・カジュアル, ミッドセンチュリー, モダン, レトロ・ミッドセンチュリー, 西海岸・マリン風, 北欧, 和風, その他

商品の情報 ブランド ノイエス 商品の状態 やや傷や汚れあり

