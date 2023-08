新品、限定一点物です。

ぽんぽこたぬき様 専用商品

同じ物の再販はございません。

■商品内容■

・ウェディングブーケ

・新郎様のブートニア

(ピンは付きません)

・髪飾り25本

※写っている小物は含みません

■素材■

・アーティシャルフラワー(造花)

※表情の良い花材を吟味して使用しています

■大きさ■

ブーケ 縦 約36cm

横 約30cm

(多少の誤差はご了承ください)

現物一点物ですので早いもの勝ちです。

どなたでもご購入いただけます。

ご不明な点はお気軽にコメントくださいませ(^^)

特に無ければ即購入OKです。

こちらの商品は恐れ入りますが

ハンドメイド商品の為

お値下げ不可商品ですm(__)m

ブーケは梱包して段ボールにお入れして

メルカリ便で発送します。

ウェディングクラッチブーケ

お品物は表情の良い花材を吟味し、

丁寧に心を込めてお作りしておりますが、

造花の元々の繊維のホツレや色ムラ等

多少完璧でない部分もあるかもしれません。

手作りであることをご了承の上

ご購入お願いいたします。

※画像や文章の転用はご遠慮下さい。

くすみカラーブーケ

テラコッタカラー

クラッチブーケ

造花ブーケ

ブライダルブーケ

アーティシャルフラワーブーケ

ボタニカルブーケ

16

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

