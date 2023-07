安いそれに目立つ 郷野力也様の専用ページ　　　　　Pt950 フェザー《M》左曲がり ネックレス ネックレス

こちらは郷野力也様のオーダー専用ページになります。

他の方のご購入はご遠慮下さいませ。

※フェザーMサイズ左曲がりタイプをPt950で製作

再出品 ホワイトハーツネックレス ハンドメイド

※納期10〜14日後で発送

こちらはフェザー《M》サイズの左曲がりになります。お間違えのないようにご注意下さいませ。

《比較写真参照》

※必ずプロフ、商品説明を最後までご一読頂き、十分ご理解の上ご納得頂けましたらご購入下さいませ。

《新品未使用♪》Pt950フェザー《M》左曲がりペンダントトップです。

☆地金は純度が高いPt950を使用します。

☆男女共に幅広い人気で定番デザインのイーグルフェザーをモチーフにしたペンダントトップです。

☆フェザーモチーフには大変珍しいプラチナのお品物です。存在感のある煌きで胸元をランクアップしてくれるジュエリーです。

☆定番のモチーフだからこそ、ディテールにはこだわりました。本物の羽の様な繊細なフェザーの質感を表現した逸品です。

♡ほかのサイズをご希望の方は

こちらから→ #テクちゃんフェザー

♡地金物商品をお探しの方は

こちらから→ #テクちゃん地金物

☆地金モノなので資産としても魅力的です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

《商品詳細》

※Pt950の金性刻印あり《写真参照》

※サイズ 縦32㎜×横7.6㎜

※バチカンの内径 サイズ縦5.0㎜ ×横2.1㎜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

《注意事項》

★チェーンは付きません。ご了承下さいませ。お持ちのチェーンのプレート金具が《商品詳細》バチカンの内径サイズに通るかをご確認の上ご購入下さいませ。

★本物のPt950を使用していますので安心してお使いただけます。

#イーグルフェザー #羽 #フェザー #インディア

Pt PT Pt1000 Pt900 Pt950 Pt850

材質···プラチナ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

