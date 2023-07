未使用 UA Newbalance ニューバランス 876 28cm 別注 EXCLUSIVEモデル

サイズはUS10 28cmです。

ユナイテッドアローズEXCLUSIVEモデル

2000年に長距離向けのランニングモデルとして登場した「878」を、特別なカラーと素材でお作りした一足が到着。

アッパーは異素材を組み合わせたコントラストに、スタイリッシュなグレーカラーが上品な雰囲気を醸し出します。

多彩なアッパーパーツに、厚底のミッドソールが存在感のある仕上がり。

写真のものが実物です。

状態は写真でご確認ください。

値下げは不可になります。

●状態 新品

新品未使用ですが購入時からの小傷はご理解よろしくお願いいたします。

天然皮革を使用しているため素材特有の多少の小傷、よれ、すれ等はご了承下さい。

一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご遠慮ください。

● 新品未使用、自宅長期保管

大切に保管していますが、あくまで自宅での保管となりますので、神経質な方や状態を極度に気になされる方はお取引をご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

