大人気新品 LUMIX ❤️望遠レンズ❤️Panasonic G OIS 35-100mm レンズ(ズーム)

Panasonic パナソニック LUMIX G VARIO 35-100mm レンズ

ご覧頂きありがとうございます♪♪

★LUMIX・PEN・ OM-Dシリーズ対応♪

★望遠レンズながら超軽量&コンパクト♪

★レンズフード付き♪

★手ブレ補正機能搭載♪

★安心の1ヶ月保証♪

【対応機種】

Panasonic LUMIX

G1/G2/G3/G5/G6/G7/GX1/GX7/GX8

GM1/GM5GH1/GH2/GH3/GH4

GF1/GF2/GF3/GF5/GF6/GF7/GF9/GF10

・Panasonic LUMIXシリーズ

・OLYMPUS PENシリーズ

・OLYMPUS OM-Dシリーズ

のマイクロフォーサーズ規格ミラーレス一眼に対応!

幅広いモデルにお使いいただけます♪

【コンディション】

専門店にて動作チェック済みの安心商品です♪

外観わずかなスレキズのみで

極上コンディション♪

レンズ内はズームレンズ特有の微細なチリのみで

撮影に影響なく快適にお使いいただけます!

【付属品】

・レンズ本体

・フロントキャップ

・リアキャップ

・レンズフード

・1ヶ月保証書

☆超人気一眼カメラ多数出品中☆

#CameraChopin

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

