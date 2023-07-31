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昨年の夏にゼビオにて購入し、晴れの低山で1日使用しました。
アディダスadidas スタンスミスSTAN smith vulc 27
足に合わないため出品としました。
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使用にともなうキズや汚れがありますが、美品かと思います。
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ご不明点ありましたらコメントお願いします。
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商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ホカオネオネ
商品の状態
やや傷や汚れあり
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昨年の夏にゼビオにて購入し、晴れの低山で1日使用しました。足に合わないため出品としました。使用にともなうキズや汚れがありますが、美品かと思います。ご不明点ありましたらコメントお願いします。サイズ：27.5ｃｍカラー：アイボリー(DOTN)
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ホカオネオネ
商品の状態
やや傷や汚れあり
通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー
375
44分钟前
通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー
¥
16,000
¥
12,000
(税込) 送料込み
8
13
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
13006a1559080
353
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (13)
通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー
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