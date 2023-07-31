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通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー

商品の説明

昨年の夏にゼビオにて購入し、晴れの低山で1日使用しました。
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足に合わないため出品としました。
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使用にともなうキズや汚れがありますが、美品かと思います。
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ご不明点ありましたらコメントお願いします。
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サイズ：27.5ｃｍ
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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドホカオネオネ
商品の状態やや傷や汚れあり

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昨年の夏にゼビオにて購入し、晴れの低山で1日使用しました。足に合わないため出品としました。使用にともなうキズや汚れがありますが、美品かと思います。ご不明点ありましたらコメントお願いします。サイズ：27.5ｃｍカラー：アイボリー(DOTN)

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商品のサイズ27.5cm
ブランドホカオネオネ
商品の状態やや傷や汚れあり

通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー

44分钟前

通販 HOKA ONE ONE KAHA GTX 27.5cm ホカ カハ スニーカー

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