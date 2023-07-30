春のコレクション Scheme Hender / ダークブラウン bag senzu ハンドバッグ

Hender Scheme / senzu bag

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23ss

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ダークブラウン

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【新品未使用】希少 パーリーゲイツ ミッキーマウス アップリケトートバッグ

ホースレザーを使用した巾着型のバッグ。雰囲気のある素材感が魅力的なアイテム。スタイリングのアクセントにも活躍してくれそな1品です。

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ショルダー、ハンドともに長さ調節可能です。

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ほぼ未使用

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定価19,800円

✳︎美品✳︎ ルイヴィトン スピーディー30



マークバイマークジェイコブス M0001405

●サイズ：

美品 サンローランショルダーハンドバッグ

幅 16.1

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高さ 20.2

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マチ 5

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ショルダー部分 66〜126

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●素材：

GIVENCY ジバンシー ハンドバッグ レザー 本革 ホワイト 白 レディース

ホースレザー

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新品★genten ハンドバッグ ミッキーマウス 2022 サスティナブル 本革

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商品の情報 ブランド エンダースキーマ 商品の状態 未使用に近い

Hender Scheme / senzu bag23ssダークブラウンホースレザーを使用した巾着型のバッグ。雰囲気のある素材感が魅力的なアイテム。スタイリングのアクセントにも活躍してくれそな1品です。ショルダー、ハンドともに長さ調節可能です。ほぼ未使用定価19,800円●サイズ：幅 16.1高さ 20.2マチ 5ショルダー部分 66〜126●素材：ホースレザー#henderscheme#beams#aeta#lemaire#巾着#レザー#auralee

商品の情報 ブランド エンダースキーマ 商品の状態 未使用に近い

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