■概要

・使用期間がきわめて短い極美品。

・バッテリーもほとんど劣化していないので、まだまだ十分に使えます。

・XS標準付属の充電器は5WアダプタとUSB-Aケーブルですが、11Pro付属の18WアダプタとUSB-C ケーブルの急速充電器をお付けします(XSは急速充電対応機種なので、標準の充電器よりも早く充電できます)

■商品の状態

【動作】すべて正常に機能

【外観】傷や汚れは一切なし

【バッテリー最大容量】97%

■端末情報

・モデル番号 : MTAY2J/A A2098

・シリアル番号:C39YD8BWKPGF

・IMEI : 357232093242244[ネットワーク利用制限 ○]

・SIMロック : なし

■動作確認項目

・ディスプレイ 画面表示/タッチ機能/3D Touch/True Tone) ○

・ボタン 電源/音量/サイレントスイッチ ○

・ホームボタン(Touch ID) ○

・カメラ イン/アウト ○

・フラッシュライト ○

・通話機能 ○

・WiFi ○

・Bluetooth ○

・モバイルデータ通信 ○

・スピーカー 前面/底面/イヤホン ○

・マイク 前面/背面/底面 ○

・Siriの設定 ○

・バイブレータ ○

・近隣センサー ○

・環境光センサー ○

・ジャイロセンサー ○

・加速度センサー

・電子コンパス ○

・GPS ○

・気圧計 ○

・充電機能 ドックコネクタ/ワイヤレス

○

■付属品

・イヤホン

・ライトニングケーブル

・アダプタ

・外箱(マニュアル、アップルシール、SIMピン)

■同梱物

・アップル純正レザーケース(現在入手不可)

・Wraposol衝撃吸収フィルム

・カメラレンズフィルム(1枚)

・液晶クリーナー

■配送方法

【らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)】

・登録住所宛に対面でお受け取り

【ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)】

・登録住所宛のポスト投函の他、郵便局、ローソン、ミニストップで対面でお受け取りいただけます

■備考

・ご指定のない場合はらくらくメルカリ便で発送します

・決済の時間帯によっては当日発送になり、最短で翌日に到着します

・ご希望があればフィルムなどを貼り付けておきます

・個別の価格交渉には対応しきれないので、お値下げのご相談はご容赦ください

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

