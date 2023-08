極暖‼︎ 特大ラバーロゴ MONCLER モンクレール HALIBUT ダウン ジャケット 1 フーディー 黒 ブラック コラボ GENIUS CRAIG GREEN グレイヴ グリーン genius ジーニアス 18-19AW 高年式 激レア ダウン パーカー クレイググリーン

数年前新宿伊勢丹にて購入致しました。

モンクレールジャパンタグあり。

定価 : 256,300円

お色は一番人気のブラックで御座います。

サイズ:0(肩幅 44.5 身幅54.0 着丈64.0)(S〜Mサイズ相当)

素人採寸になりますので多少の誤差はお許し下さいませ。

通常モンクレールダウンのサイズ1に近めの着用感です。

商品状態ですが、ワンシーズンの着用

(雨の日は着用しておりません。)

のでかなり綺麗でなお品物となります。

(間違いなく1シーズン使用のお品ですが、あくまで素人保管の素人が使用しておりました中古品で御座いますので完璧をお求めの方は正規店にて、定価で新品のお品物をお求め下さいませ。)

お写真の通り、届いたその日から気持ち良く着用して頂けるかと思います。

また、お写真の物が全てとなりますので、

本体、タグ、のみの出品となっております。

BLIER(ブリエ)やTANY(タニー)、PREVOT(プレヴォ)LIORAN (リオラン)名作ダウン同様襟が無いタイプでございます。

超希少‼︎激レアモンクレールで御座います。

ダウンも超パンパンに入っておりまして、

当方複数所持しておりますモンクレールや、今年の新作モンクレールの"倍近く〜倍以上"のダウンが入っており、

とても温かく高級感が御座います。

特大ロゴ入りラバータグでアピールできるのもポイントです!

モンクレールならではのハイクオリティで、超高級感が漂います

言わずと知れた名作ジャケットになりまして

この冬大活躍間違いなしの

超高級ダウン、王者モンクレールの人気の逸品を

この機会にいかがでしょうか?

他にもタトラス、ノースフェイスやカナダグース、ルイヴィトンやグッチのダウンやパーカー、ブルゾン、ジャケットなどなど、自身でストアから購入した現行品に近い物を出品しておりますので、宜しければ是非ご覧下さい。

※大変お手数で御座いますがご検討の際は

当方プロフィールを一度ご高覧頂ますようお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

