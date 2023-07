☑Item : ユニフォーム

☑特徴 :

希少 レアな 巨人 読売ジャイアンツ 背番号5番 番長 清原和博 当時の法被です!、

かなり希少激レアな応援グッズです!

この機会に是非いかがでしょうか?

西武ライオンズ オリックスバファローズ、ジャイアンツで活躍したレジェンド選手てす!

撮影時、光の加減で色味が画像と異なります。ご了承ください。

☑サイズ F

巨人 読売ジャイアンツ 清原和博 背番号5番 ハッピ 法被 応援グッズ 野球

身幅 67 着丈 90 袖丈47首もとから

*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

☑状態 B

【S】新品、デットストック

【A】使用感もなく大変綺麗な状態

【B】多少の使用感があるが綺麗な状態

【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等があるが綺麗な状態

【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態

【E】使用感、目立つダメージ、汚れ等が複数ある状態

自身が数十年かけてコレクションや着なくなったユニフォーム洋服をを出品しております!!

古着の為 高いクオリティを求める方は購入をお控え下さい、全品、検品等はしておりますが見落としもある場合ありますご理解よろしくお願いします。。

※他にもコレクションしていたMBL.NPB.各チームの応援グッズ、ユニフォーム、ウェア、Tシャツも 出品しております。

よろしけばご覧ください。

他にも買っても、着なかった新品未使用品も出品しております。

その他アイテムも仕事が休みの日に続々出品していきます。!是非見て下さい!!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

