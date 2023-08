【限定製作】 adidas originals StanSmithポルカドット28.5cm スニーカー

価格見直ししました!

プライド月間セール!

アディダス・オリジナルスの定番、スタンスミスのポルカドットです。

オマケで、虹色に近いシューレースを1セット付属させて頂きます(写真9枚目)。

【商品概要】

テニスプレイヤー「スタンレー・ロジャー・スミス」氏の顔がタンにプリントされているシグネチャーモデル、つまりはコート用が由来です。

詳細についてはコメントお願いします。

虹色の色相環の様な虹色の大き目のドットを靴全体に散りばめて、清潔感の中に遊び心をプラスした一足です。

レインボーと言うとLGBTQ+のイメージカラーかと思いますが、当時このモデルの狙いはそこではありませんでした。

レインボープライド、プライドパレードなどに履いて行く、普段使いにも、オシャレで良いのではないでしょうか?

【商品状態】

・脚入れ・試着なしの正真正銘の新品です。

・購入後、部屋の中でボックスに入れて保管。

・観賞用ではなく暗所保管の為、本体・箱に日焼けは無いです。

・防水スプレー等の使用なし。

・ソールは純白ではなく、若干黄ばみがかった色となっております。

・細めの作りとなっているので、普段28cmを履く方もオススメかと思います。

(参考情報:AM1、AJ1 High、Dunk Lowは28.5を購入しています。)

・アディダス商品コード:S83388

他の出品スニーカーは

#メルシーSNKRS

※極力速やかな発送を心掛けておりますが、即日発送できないタイミングもございます。

※購入後に受け取りご希望日時をお伝え頂ければ、限りなくご希望に沿うように致します。

※気軽に価格交渉など、宜しくお願い致します!

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

