ご覧いただき、ありがとうございます。

プロフもご一読お願いします。

「商品説明」

☆ブランド

NEW ERA ニューエラ

☆表記サイズ

2XL

☆実寸(素人採寸につき、誤差ご容赦ください。)

つば4.5cm

高さ12.5cm

頭周り63cm

☆カラー

グレー、マルチカラー

☆素材

ポリエステル100%

☆状態

目立った傷や汚れは無く、おおむね良好な状態です。これからも長く着用していただけます。

掲載写真は形状を整えて撮影するため、内部にクッションを入れております。

※商品の写真撮影には、撮影専用のマットを使用しております。

(お願い)

仕事が長時間且つ不規則なため、コメントの返信に時間がかかる場合がありますのでご理解下さい。

値段交渉はありですが、フォロワー登録していただいた方のみとします。また、希望価格の提示をお願いします。

(値段交渉の流れ)

⇨希望価格をコメント

⇨価格交渉、決定

NEW ERA ニューエラ ハット NBA 総柄 2XL

⇨フォロワー登録

⇨専用にして値下げ

⇨ご購入

購入はいかなる場合も早い者勝ちです。コメントの途中や交渉成立後の値下げ専用中等、一番に購入ボタンを押した方に販売します。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

