カラー···ブラック

akina⭐︎ 次回発送5月15日以降様 黒Tシャツ L

袖丈···長袖

新品 アロハシャツ KALAKAUA SUN SURF 東洋 地獄の百虎

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

NICHOLAS DALEY RAGLAN SLIT SHIRT



[アロハブロッサム]アロハシャツ BIRDS OF PARADISE 極楽鳥花

カラー···ブラック

【STONEILAND】ストーンアイランド イタリア製 刺繍ロゴ 長袖シャツ 白

袖丈···長袖

ETHOSENS / エトセンス テンセルレイヤードシャツ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ワコマリア お化け おばけ オバケ シャツ S

季節感···春、夏、秋、冬

80s old stussy レーヨンギャバシャツ L

【ブランド名】

Patagonia オープンカラーシャツ Lサイズ パタゴニア ビンテージ

ポールスミス PAUL SMITH

【90s当時物】ポロラルフローレン ギンガムチェック 刺繍ロゴ BD 半袖シャツ

【商品名】

★いち様専用ページ★

ミロのヴィーナスプバックリントシャツ

お袖に『® BURBERRY』 ロゴ入り★ BURBERRY 長袖シャツ

【デザイン】

visvim ELLERY HAVELI ロゴ 柄 コットン 半袖シャツ

バックに透かしでミロのヴィーナスの顔がプリントされためちゃくちゃかっこいい一品です。

Geoffrey B. Small シルクシャツ M

【サイズ】

オーラリー auralee スーパーライト チェック ビッグ シャツ メンズ 4

(表記サイズ)L

エイチバーシー ヴィンテージウエスタンシャツ カントリー、ロカビリー

(着丈)74cm

HOMME PLISSE オムプリ 5月 パープル シャツ

(袖丈)59cm

BALENCIAGA BB オールドバレンシアガ 総柄シャツ ブルー系

(肩幅)45cm

WDS × Saturdays NYC|CANTY VIVID LOTUS

(身幅)52.5cm

23ss sans limite SH01BH #0ステッチ



our legacy box shirt shortsleeve 44

【色】

超希少!!Mr.olive リゾートアロハオープンカラーシャツ

白 黒 ストライプ

WACKO MARIA 22SS 虎柄 ワコマリア アロハシャツ Mサイズ

【状態】

AURALEEオーラリー 長袖チェック ビッグシャツ

特に大きな破れや汚れなどはありません。ただ、あくまで中古品ということと素人検品のため見逃しがある可能性があります。気になる方はご質問下さい。

美品 ステュディオ ダルチザン 14オンス デニム ワークシャツ D5335



POLYPLOID SHIRT JACKET TYPE-C 2 21ss

【類似ブランド】

COMOLI バンドカラーシャツ

サンローラン グッチ好きにも。

大特価 卸売 ベール アロハシャツ 柄シャツ 花柄 ハワイアンシャツ USA

基本古着中心ですが色々な物を出品しております。

【大人気】ステューシー★チェックシャツ L 薄手★刺繍ロゴ★ワンポイント★ブルー



stein 22AW OVERSIZED DOWN PAT SHIRT Mサイズ

☆コメント不要で即購入OKです。

サンタフェ santafe ロゴ テンセル 半袖 シャツ 50 LL a



【AD2001】コムデ ギャルソン 田中オム シルク チェックシャツ アーカイブ

メルカリの規約に基づきましてコメント欄で交渉中、値引き後であっても先に購入ボタンを押された方を優先にお取引を進めさせて頂きます。

Y's/ワイズ 18S/S デザインロングシャツ



JAMES PERSE ジェームス パース リネンシャツ

※専用ページの作成、お取り置きなどの対応はトラブル防止のためお断りさせていただきます。

UNITED TOKYO メッシュニットコンビシャツ



美品 DOLCE&GABBANA アロハシャツ ヒョウ 半袖 イタリア製

☆値下げ交渉はフォロワーの方限定とさせて頂きます。

Cherry Los Angeles チェックネルシャツ



希少 ブルックスブラザーズ メイカーズ シャツ ブルー 米国製 7B BD

※お手数ですがコメント欄にてフォロワーである事をお知らせ下さい。交渉の際には具体的な希望金額をお願い致します。

コムドット Birdog 300万人記念ロンT



COMOLI 【シルクバンドカラーシャツ】

☆お使いのモニターの設定、環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

テンダーロイン ネルシャツ チェックシャツ バッファロー

予めご了承下さい。

【美品】TEATORA CARTRIDGE SHIRT P チャコール サイズ2



東洋 Duke Kahanamoku アロハ

☆衣類はできるだけコンパクトに折り畳んで発送させて頂くため畳みジワが入る可能性があります。

『希少』90s STUSSY 紺タグ アロハシャツ ハイビスカス ホワイト M

予めご了承下さい。

patagonia organic cotton summer shirt



50s 60s McGREGOR マックレガー レーヨン オープンカラーシャツ

☆大きい破れなどは画像でお知らせ致しますが小さい物は見落とす可能性があります。

【ポロジーンズ】アロハシャツ リネン素材 開襟 リーフ 総柄 ブルー XLサイズ

気になる方はご質問下さい。

Comme des garcons SHIRT フード シャツ



○★新品未使用 ブラックレーベル・クレストブリッジ チェックシャツ L ベージュ

☆計測は平置きにて行います。メジャー計測のため多少の誤差がある場合がございます。

BALENCIAGA デニム シャツ バレンシアガ グク 着用

予めご了承下さい。

新品 HANEI Check Shirt Jacket ブラック✖️ホワイト



N.hoolywood ストライプシャツ トーマスメイソン

☆経年の使用感など古着の特性にご理解がある方のご購入をお待ちしております。

VERSACE ヴェルサーチ ジップポケット チェーンストラップ シャツ



Yohji Yamamoto 15ss 阪急限定 刺し子プリントセットアップ

☆本業があるため即日発送できない可能性がありますが遅くとも三日以内の発送を心がけております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬【ブランド名】 ポールスミス PAUL SMITH【商品名】 ミロのヴィーナスプバックリントシャツ【デザイン】 バックに透かしでミロのヴィーナスの顔がプリントされためちゃくちゃかっこいい一品です。【サイズ】(表記サイズ)L(着丈)74cm(袖丈)59cm(肩幅)45cm(身幅)52.5cm 【色】 白 黒 ストライプ【状態】 特に大きな破れや汚れなどはありません。ただ、あくまで中古品ということと素人検品のため見逃しがある可能性があります。気になる方はご質問下さい。 【類似ブランド】サンローラン グッチ好きにも。基本古着中心ですが色々な物を出品しております。☆コメント不要で即購入OKです。メルカリの規約に基づきましてコメント欄で交渉中、値引き後であっても先に購入ボタンを押された方を優先にお取引を進めさせて頂きます。※専用ページの作成、お取り置きなどの対応はトラブル防止のためお断りさせていただきます。☆値下げ交渉はフォロワーの方限定とさせて頂きます。※お手数ですがコメント欄にてフォロワーである事をお知らせ下さい。交渉の際には具体的な希望金額をお願い致します。☆お使いのモニターの設定、環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承下さい。☆衣類はできるだけコンパクトに折り畳んで発送させて頂くため畳みジワが入る可能性があります。予めご了承下さい。☆大きい破れなどは画像でお知らせ致しますが小さい物は見落とす可能性があります。気になる方はご質問下さい。☆計測は平置きにて行います。メジャー計測のため多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。☆経年の使用感など古着の特性にご理解がある方のご購入をお待ちしております。☆本業があるため即日発送できない可能性がありますが遅くとも三日以内の発送を心がけております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BIG YANK ビッグヤンク 1935 SHIRTS 1935シャツ 日本製dsquared2 icon チェックシャツ030462● Y's 長袖 ツートン シャツ 2 バイカラー ワイズ美品[マインデニム]デニムウエスタンシャツ(M相当)phlannel バンドカラーシャツ⭐︎値下げ!舐達麻 アロハシャツXLサイズ 新古品Supreme Magazine S/S Shirt Multiマガジン マルチポールスミス paul smith バイカラー シャツ ツートン7/4までsunsea border stripe shirt 21ss