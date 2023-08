【T-ポイント5倍】 ニューバランス m991SGN 991 26.5cm スニーカー

こちらで未使用品を譲っていただきましたが、サイズが合わなかった為出品します。

日本未発売のニューバランスm991SGN made in England サイズ26.5cmです。USAサイズ8 1/2。

カラーはダークグレーネイビーです。

試着はしましたが、屋外では履いていません。

タグなし箱ありです。箱はダメージあり。

ヨーロッパ限定の希少な商品になります。

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

